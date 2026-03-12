Фото из прошлого: как в Риге раньше покупали билеты на транспорт и обманывали автоматы
Сегодня, когда билет на поездку можно купить несколькими кликами в телефоне, трудно представить, что когда-то в рижских трамваях и троллейбусах пассажиры приобретали билеты в специальных автоматах, опуская в них монеты.
Как напоминает Rīgas satiksme, такие билетные автоматы были введены в 1960-е годы по вполне практической причине — не хватало кондукторов, поэтому пассажирам дали возможность покупать билеты самостоятельно.
В исторической коллекции предприятия сохранились различные свидетельства тех времен, и один из самых интересных предметов — именно билетный автомат. Некоторые модели этих автоматов даже были разработаны сотрудниками предприятия того времени.
Тогда система была простой: пассажир бросал в автомат монеты и получал бумажный билет. Внутри автомата находилась металлическая коробка, которую сотрудники вынимали и доставляли в 5-е трамвайное депо на улице Бривибас, 191, которое тогда было 1-м депо. Там каждую монету тщательно сортировали и пересчитывали, прежде чем деньги отправляли в банк.
Но не всегда в автомате находили деньги - пассажиры были достаточно изобретательны. Как рассказывает Rīgas satiksme, иногда в автомат вместо монеты бросали пуговицу, спичку или даже пробку от бутылки — и в ответ все равно выпадал билет на поездку.