Фото из прошлого: как в Риге раньше покупали билеты на транспорт и обманывали автоматы

Но не всегда в автомате находили деньги - пассажиры были достаточно изобретательны. Как рассказывает Rīgas satiksme, иногда в автомат вместо монеты бросали пуговицу, спичку или даже пробку от бутылки — и в ответ все равно выпадал билет на поездку.