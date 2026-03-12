Скоро и в Латвии? В Хельсинки резко сокращают мясо и молоко в общественном питании
Городской совет Хельсинки принял решение к 2030 году на 50% сократить закупки мяса и молочных продуктов для городского общественного питания. Предполагается заменить эти продукты полноценными растительными альтернативами в школах, детских садах, больницах и других муниципальных учреждениях.
Это решение является частью более широкого перехода к более устойчивому и здоровому питанию в Финляндии. Новейшие государственные рекомендации по питанию, опубликованные в 2024 году, советуют значительно увеличить долю продуктов растительного происхождения в ежедневном рационе, поэтому их считают одними из самых благоприятных для климата в мире.
За это предложение проголосовали 57 из 80 депутатов, что обеспечило широкую поддержку со стороны разных политических партий. Это уже второе подобное решение в Хельсинки — в 2019 году город обязался к 2025 году наполовину сократить потребление мяса и молочных продуктов в муниципальном питании.
Эти изменения политики уже влияют на потребительские привычки. За последний год в Финляндии потребление тофу выросло примерно на 20%, увеличиваются и продажи других растительных белков, растительного молока и консервированных бобовых. Одновременно в стране в целом сокращается потребление молока и мяса.
В розничной торговле Финляндии сейчас представлен один из самых широких ассортиментов продуктов растительного происхождения в Европе — от растительных белков и альтернатив мясу до растительных йогуртов. Крупнейшая розничная группа Финляндии — S Group, управляющая брендами S‑market, Prisma, Sale и Alepa, уже несколько лет участвует в финской кампании Veganuary (в Финляндии известной как Vegaanihaaste). Благодаря этой инициативе растительное питание охватывает более миллиона человек в стране с населением менее шести миллионов.
Похожие примеры в странах Северной Европы уже влияли на политические дискуссии в регионе. Например, в 2023 году муниципалитет Осло решил прекратить подачу мяса в городских детских садах, что стало важным примером в дебатах о более устойчивом общественном питании.
Руководитель экологической инициативы питания «Neapēd zemeslodi» Жанете Фелса отмечает: «В странах Северной Европы и в других государствах Европейского союза все больше муниципалитетов пересматривают свою политику питания и увеличивают предложение блюд растительного происхождения. Это возможность как улучшить здоровье общества, так и снизить воздействие пищевой системы на окружающую среду. Эти примеры могут стать ясным образцом и вдохновением и для муниципалитетов Латвии».
Согласно рекомендациям World Health Organization, внедрение политики здорового питания в школах и других местах общественного питания является важным инструментом для формирования более здоровых пищевых привычек у населения.
Жители Латвии в среднем потребляют около 43 кг красного мяса в год — это в 2–3 раза больше, чем рекомендуют специалисты по питанию. Научные исследования показывают, что у людей, которые исключают или значительно сокращают потребление мяса, ниже уровень смертности от ишемической болезни сердца, ниже уровень холестерина в крови, лучше показатели артериального давления и ниже риск диабета 2-го типа, а также меньше риск рака простаты и толстой кишки — одних из самых распространенных видов онкологических заболеваний.