Скоро и в Латвии? В Хельсинки резко сокращают мясо и молоко в общественном питании

Жители Латвии в среднем потребляют около 43 кг красного мяса в год — это в 2–3 раза больше, чем рекомендуют специалисты по питанию. Научные исследования показывают, что у людей, которые исключают или значительно сокращают потребление мяса, ниже уровень смертности от ишемической болезни сердца, ниже уровень холестерина в крови, лучше показатели артериального давления и ниже риск диабета 2-го типа, а также меньше риск рака простаты и толстой кишки — одних из самых распространенных видов онкологических заболеваний.