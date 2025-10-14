"Всегда в моем сердце": Алла Пугачева обратилась к покойному другу Юдашкину

Когда у Валентина Юдашкина начались серьезные проблемы со здоровьем из-за онкологического заболевания, Алла Пугачева оказалась одной из тех, кто поддерживал его и его семью в трудный период. Даже в минуту отчаяния, когда казалось, что выздоровление невозможно, Примадонна не давала Юдашкину упасть духом. Напоминала, что у него растут внуки, есть огромный Дом моды — столько поводов, чтобы не сдаваться! «Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромных планов, я не живу на десятилетия, как раньше. Живу короткими отрезками, насколько по здоровью могу распланировать. Что-то на десять лет делать не возьмусь, не хочу… Сейчас я спокойный», — говорил кутюрье.