"Всегда в моем сердце": Алла Пугачева обратилась к покойному другу Юдашкину
Алла Пугачева была не только любимой клиенткой Валентина Юдашкина, но и его близкой подругой. Когда в 2023 году модельер скончался, Примадонна прилетела из Израиля специально ради его похорон. Сегодня Юдашкину исполнилось бы 62 года, по этому повод певица высказалась в соцсетях.
Певица и модельер не обрывали связь, даже когда Алла Борисовна перебралась жить в Израиль. Юдашкин с женой Мариной часто навещали Примадонну и делились совместными снимками. А сегодня, 14 октября, Примадонна вновь почтила память модельера, которому исполнилось бы 62 года. «Ты всегда в моем сердце», — написала Алла Борисовна, опубликовав фото кутюрье в своем блоге.
Алла Пугачева стала одной из первых знаменитостей, которые заметили и поддержали талант Юдашкина. В начале своей карьеры он был молодым и амбициозным модельером, а Пугачева искала уникальные сценические наряды, которые позволили бы ей выделяться на фоне других артистов. Их сотрудничество началось с того, что Юдашкин создавал для Пугачевой смелые и яркие сценические костюмы, которые полностью соответствовали ее образу.
Многие из костюмов, которые Примадонна носила на концертах и телевизионных выступлениях, создавались Юдашкиным и стали частью ее культового стиля. Это помогло модельеру не только закрепиться в мире моды, но и получить широкое признание в среде звезд шоу-бизнеса.
С годами их отношения стали переходить от чисто профессиональных к дружеским. Валентин Юдашкин и Алла Пугачева много лет поддерживали теплые отношения. Они неоднократно появлялись на светских мероприятиях вместе, их объединяли общие друзья и круг общения.
В свою очередь, Юдашкин всегда отзывался о Пугачевой с большим уважением и восхищением. Он считал ее одной из своих муз, и не раз подчеркивал, что работа с такой звездой, как Алла, дала ему возможность проявить себя в полной мере.
Когда у Валентина Юдашкина начались серьезные проблемы со здоровьем из-за онкологического заболевания, Алла Пугачева оказалась одной из тех, кто поддерживал его и его семью в трудный период. Даже в минуту отчаяния, когда казалось, что выздоровление невозможно, Примадонна не давала Юдашкину упасть духом. Напоминала, что у него растут внуки, есть огромный Дом моды — столько поводов, чтобы не сдаваться! «Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромных планов, я не живу на десятилетия, как раньше. Живу короткими отрезками, насколько по здоровью могу распланировать. Что-то на десять лет делать не возьмусь, не хочу… Сейчас я спокойный», — говорил кутюрье.
В конце марта, за полтора месяца до своей смерти, Юдашкин отправился в Израиль, чтобы проститься с матерью и в последний раз увидеться с Пугачевой. В Тель-Авиве кутюрье провел всего два дня, но это был счастливый уикенд, когда все близкие смогли собраться чтобы побыть вместе. В последний раз. А когда Юдашкин скончался 2 мая 2023 года, Примадонна прилетела из Израиля специально ради похорон давнего друга.