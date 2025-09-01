Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на Домской площади.
Российские звезды
Сегодня 17:24
ФОТО, ВИДЕО: Галкин и Пугачева с детьми прогулялись по Старой Риге и даже побывали в ресторане
Центр Риги стал местом семейной прогулки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые вместе с детьми вышли на прогулку по улицам латвийской столицы.
Алла Пугачева выбрала комфортный повседневный образ в светло-серых тонах, дополнив его модными аксессуарами — крупными украшениями, очками и стильной белой сумкой. Максим Галкин также отдал предпочтение удобной одежде в городском стиле. Дети пары Лиза и Гарри были одеты в свободные джинсы, шорты и футболки.
Семья в Старой Риге.
На снимках, которые выложил в Instagram Галкин, видно, что пара охотно позировала с детьми на Домской площади, улицах Старой Риги, а также они побывали в средневековом ресторане Rozengrāls. С погодой семье, которая почти все лето провела в Юрмале, тоже повезло!
Алла Пугачева на террасе одного из ресторанов в Риге.
Листайте вправо:
