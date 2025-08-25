"Нас посетила звезда мирового уровня!" Латвийский магазин похвастался визитом Пугачевой

Недавно артистку заметили в торговом центре Spice — в одном из рижских магазинов нишевой одежды, специализирующемся на изделиях из кашемира и шелка местного производства. В Instagram бутик выложил фото Примадонны из магазина и поделился радостной новостью: «Нас посетила звезда мирового уровня — Алла Пугачева! Алла Борисовна, спасибо, что выбрали нас. Для нас это огромная честь — видеть Вас в нашем магазине. Мы счастливы, что наш свитер теперь в Вашем гардеробе. Пусть он дарит уют и вдохновение так же, как Ваш визит подарил радость нам!»