Расслабленные и довольные: Алла Пугачева и Максим Галкин замечены на улице на Кипре
Поклонники заметили Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина во время прогулки по набережной Лимассола.
На видео видно, как пара идет вдоль моря и встречает своих поклонников. Пугачева разговаривает с ними, в то время как Максим Галкин говорит по телефону. Затем Алла и Максим продолжают прогулку — певица берет мужа под руку.
На записи Пугачева выглядит расслабленной и довольной, несмотря на волну критики, с которой она столкнулась после большого интервью в Юрмале. Это было ее первое интервью после отъезда из России, где певица рассказала о семье, эмиграции и своём взгляде на происходящее.
Вскоре после интервью она ответила на критику, опубликовав своё фото с подписью: «Минутный порыв говорить – пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти улыбаясь».
Кроме того, против 76-летней певицы может быть возбуждено уголовное дело из-за её высказываний о Джохаре Дудаеве, которые, по мнению российских правоохранительных органов, могут рассматриваться как оправдание терроризма. В России ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.
Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Галкин открыто выступил против начатой Россией войны в Украине, и его супруга поддержала его. Сначала семья поселилась в Израиле, но позже переехала на Кипр. Кроме того, они часто бывают в Лондоне и Юрмале, где обычно проводят лето. Галкин дает концерты за рубежом, а Пугачева не возвращается на сцену, однако продолжает выпускать новые песни.
Ранее в интернете появились слухи, что артистка якобы решила отказаться от российского гражданства, но пока этому нет подтверждения.