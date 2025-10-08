Расслабленные и довольные: Алла Пугачева и Максим Галкин замечены на улице на Кипре

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Галкин открыто выступил против начатой Россией войны в Украине, и его супруга поддержала его. Сначала семья поселилась в Израиле, но позже переехала на Кипр. Кроме того, они часто бывают в Лондоне и Юрмале, где обычно проводят лето. Галкин дает концерты за рубежом, а Пугачева не возвращается на сцену, однако продолжает выпускать новые песни.