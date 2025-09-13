"Брежнев - это мелкий политический деятель времен Пугачевой": сын Ширвиндта выступил в поддержку звезды

Эти признания спустя три года эмиграции вызвали бурный отклик. Часть российской публики обрушилась на певицу с жесткой критикой, другая — поддержала ее. Среди тех, кто встал на сторону Пугачевой, оказался актер и телеведущий Михаил Ширвиндт. 67-летний сын легендарного советского актера Александра Ширвиндта в своем блоге назвал ситуацию «ужасной», подчеркнув, что выдающуюся певицу фактически «выдавили» из страны. По его словам, это сделали люди, которые только запрещают и наказывают, забыв о благородстве, милосердии и великодушии. "Я думаю, что эти запретители не подозревают, что это вредит их карме и так или иначе когда-нибудь им это аукнется. Они забыли о таких прекрасных понятиях, как благородство, великодушие, доброта, милосердие. Нет, проще запретить, а там будь что будет!" — негодует Ширвиндт.