"Брежнев - это мелкий политический деятель времен Пугачевой": сын Ширвиндта выступил в поддержку звезды
На днях Алла Пугачева впервые за три года эмиграции дала откровенное интервью, объяснив причины отъезда и жизнь за границей. Реакция в России оказалась полярной: резкая критика и слова поддержки, в том числе от Михаила Ширвиндта.
Недавно Алла Пугачева впервые за долгое время дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой. Примадонна рассказала о неожиданном отъезде из России, жизни за границей и поделилась личными переживаниями.
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.
Эти признания спустя три года эмиграции вызвали бурный отклик. Часть российской публики обрушилась на певицу с жесткой критикой, другая — поддержала ее. Среди тех, кто встал на сторону Пугачевой, оказался актер и телеведущий Михаил Ширвиндт. 67-летний сын легендарного советского актера Александра Ширвиндта в своем блоге назвал ситуацию «ужасной», подчеркнув, что выдающуюся певицу фактически «выдавили» из страны. По его словам, это сделали люди, которые только запрещают и наказывают, забыв о благородстве, милосердии и великодушии. "Я думаю, что эти запретители не подозревают, что это вредит их карме и так или иначе когда-нибудь им это аукнется. Они забыли о таких прекрасных понятиях, как благородство, великодушие, доброта, милосердие. Нет, проще запретить, а там будь что будет!" — негодует Ширвиндт.
Михаил сопроводил слова кадрами видеопроекций на здании Останкино, где после отъезда Пугачевой появлялись оскорбительные надписи. В завершение он напомнил анекдот: "Леонид Брежнев — это мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой", подчеркнув тем самым масштаб и значимость артистки. "Прошло уже десятки лет с этого анекдота, но времена возвращаются", - считает Михаил Ширвидт.
Также благодаря интервью стало известно, как Алла Пугачева отреагировала на то, что ее дочери Орбакайте запретили въезд в Латвию.
Полное интервью с Аллой Пугачевой смотрите здесь: