Стало известно, как Алла Пугачева отреагировала на то, что ее дочери Орбакайте запретили въезд в Латвию
Вчера на YouTube-канале Катерины Гордеевой вышло большое интервью Аллы Пугачевой, в котором она прокомментировала все актуальные события последних трех лет. В какой-то момент разговор зашел и о Кристине Орбакайте, которой в апреле 2025 года запретили въезд в Латвию.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить певицу в "черный список" опасениями служб безопасности. По оценке Службы государственной безопасности, выступления поддерживающих российскую агрессию лиц в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.
По данным службы, Кристина Орбакайте выступала в Крыму после его оккупации и принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды.
После этого все начали гадать, как на это событие отреагирует Алла Пугачева, которая каждое лето приезжает в Латвию, где проводит время со своей семьей, в том числе с Орбакайте и ее дочерью Клавдией. Певица заявила, что поняла это решение. "Ну есть тревога в стране. Понимаешь, от чего. Люди стараются показать власти, как они берегут спокойствие и безопасность страны. Вот Кристина попалась под руку. Хотя это юридически неправильно: она гражданка Евросоюза", — сказала Пугачева.
По мнению певицы, запрет на въезд в Латвию — это "проблема государства, которое все время тревожат", а не Орбакайте. Она добавила, что жалеет поклонников, которые не смогут увидеть "замечательную программу" ее дочери.
Также, по мнению Пугачевой, запрет мог быть связан с тем, что Орбакайте выступает на русском языке. "Я так думаю, что это и есть главное: программа на русском языке, и не очень [Латвии] хотелось бы», — заявила Пугачева.
Алла Пугачева со своей дочерью Кристиной Орбакайте
На вопрос Гордеевой, можно ли считать решение латвийских чиновников справедливым, Пугачева ответила, что в это время вопрос справедливости не встает. "Каждый заботится о себе. Любыми способами", — считает артистка, подчеркнув, что не обижена на Латвию за это решение: "Еще не хватало обижаться на это".