Первое большое интервью Аллы Пугачевой из Юрмалы после отъезда из России: "Нас практически выдворили"

Также в интервью Алла Борисовна впервые призналась, почему на самом деле вышла замуж на Филиппа Киркорова. "Меня забодали. Моя мама, пока была жива, говорила «Помоги Филиппчику». Его бабушка, которая дружила с моей мамой: «Помоги Филиппчику»". Это было еще с подросткового возраста. Я знала его маму. Я не любила Бедроса, но Виктория была, конечно, грандиозная женщина. Она болела раком. И у нее была безумная, просто сверхъестественная любовь к Филиппу, мне тогда непонятная. Это тоже особая история, потому что она умирала. Я приехала к ней, она мне ставит кассету, а он там пел какую-то песенку в штанах в горох, в перьях. Она говорит: ну что это? Ну подскажи ему, подскажи ему что-нибудь. Когда она уже совсем плохая была, она сказала: прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним, будь как мать ему. Тяжело вспоминать. Когда ее увозили уже на операцию, помню, как она бросила на него последний взгляд. Это было очень тяжело. Так как-то решили, что я буду помогать ему. Я думала, что года за три подниму его. Если говорят, что роман с Пугачевой, то знают все. […] Это сразу привлекает внимание. Ход примитивный (свадьба), конечно, но очень хорошо работал в то время. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла".