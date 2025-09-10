Первое большое интервью Аллы Пугачевой из Юрмалы после отъезда из России: "Нас практически выдворили"
Певица Алла Пугачева откровенно рассказала о причинах отъезда из России, отношении к войне и о том, почему на самом деле вышла замуж за Филиппа Киркорова. В беседе с Катериной Гордеевой, которая длилась более трех часов, Примадонна призналась, что счастлива в сегодняшней жизни, но не смогла промолчать о совести, боли и выборе, который однажды изменил судьбу ее семьи.
Катерина Гордеева и Алла Пугачева встретились в Юрмале, ведь именно здесь певица жила почти все лето. Интервью началось с рояля - Примадонна призналась, что маэстро Раймонд Паулс частенько бывает у них в гостях и играет на нем. После этого они отправились во двор на лужайку - и интервью началось.
Разговор шел около четырех часов - Алла Пугачева рассказала все и даже больше.
Певица сказала, что для своего возраста чувствует себя очень даже неплохо. Единственное - дают о себе знать детские болезни. Например, стали болеть ноги, пришлось искать причину и идти к врачу. "У меня есть для чего и для кого жить", - заявила Пугачева, добавив, что сейчас она счастлива и довольна своей жизнью.
Следом Гордеева спросила артистку о том, как в 2022 году она приняла решение об отъезде из России. "Максим был за границей, я - дома. Мне нужно было поехать на лечение в Израиль - они меня просто спасли тогда. Как только я уехала, такое началось (...) Я не собиралась уезжать, но накинулись люди, писали что-то на Останкино, сплошные оскорбления. Ну раз не нравится, а что тут делать тогда? Мои друзья мне сказали, что со мной хотят поговорить (Сергей Кириенко - первый заместитель руководителя администрации президента РФ), а Макс-то уже высказался". Пугачева поговорила с Кириенко и заявила, что недовольна вседозволенностью. "Я могу отказаться от всего, все пережить и мимо ушей пропустить, но меня волнует вседозволенность в сторону нашей семьи", - сказала Алла Борисовна. Кириенко ее начал успокаивать - мол, Галкин высказался против войны на эмоциях, это не страшно. Но Пугачева подумала: "Что-то не то, в воздухе что-то висело". Следом певица поехала к своим давним друзьям - Игорю Крутом и Игорю Николаеву, похвалив Кириенко - мол, есть еще хорошие люди. А через два дня Максиму Галкина дали статус "иноагента"! После этого Пугачевой пришлось серьезно задуматься, а еще хуже стало после того, как дети пошли в школу. Их начали "троллить" называть "детьми шпионов". Тогда Алла Борисовна собрала детей, взяли с собой 30 000 долларов, сообщила об этом мужу и уехала в Израиль. "Это была острая боль для меня - то, что это так происходит. Я написала, чтобы меня тоже объявили "иноагентом", потому что я не понимаю, почему мнение людей неглупых так пресекается", - объяснила Пугачева.
Алла Борисовна призналась, что промолчать на эту тему она бы не смогла - как и Галкин. "Есть такое понятие, как совесть, и совесть дороже славы, роскоши, дороже всего. Ты же в последнюю минуту будешь думать о том, что сделал и как отсносился к людям. Нет. Это совесть", - сказала певица.
"Неприятно это было все. Вилл у нас не было и гражданства Израиля тогда еще тоже не было. Нас практически выдворили. Я не хочу заканчивать свою жизнь при сталинизме - я при нем родилась".
"Я не знаю, кому это нравится, война. Пожалуй, никому.Тем более, когда война, так сказать, с братьями. Все это неправильно. Но, по-моему, единственный из политиков, который имел мужество признать ошибку, переосмыслить ее, это Горбачев. Мужество покаяния и цели войны мне важны. Понимаешь? Защищать родину я первая побегу. Хоть на костылях. А когда я не понимаю, что происходит, и когда понимаю, что происходит, это тоже ужасно. Когда гибнут люди и наши, и другой страны. Это невыносимо. Я все время думала - да что ж такое? Да почему? Чего нам не хватает? Но я поняла, что это все-таки свойственно любой власти в Советском Союзе и в России. Это гордыня. А гордыня - это грех", - заявила Алла Пугачева.
В какой-то момент разговор зашел и о Владимир Путине - Примадонна не скрывает, что когда-то была в восторге от него и даже за него голосовала. А потом произошел "Курск"... "Он говорил потрясающе правильные вещи, даже про Украину. Это просто кумир. Сейчас для меня шок, - не скрывает певица. - В первую очередь пострадала Украина, во вторую - наша страна. Ты не представляешь, как мне жалко, что это все происходит. Потом все закончится, а людей уже не вернешь: поломанные судьбы, травмированные дети. Беда. Ничем помочь не могу - это убивает".
Говоря о возвращении в Россию, Пугачева призналась, что ничего не загадывает - в последний раз в деревне Грязь она была прошлым летом. "Думаю, дети когда-то посетят дом, сделают там музей любви, фотографий много. Не бесплатный!" - улыбается певица.
Также в интервью Алла Борисовна впервые призналась, почему на самом деле вышла замуж на Филиппа Киркорова. "Меня забодали. Моя мама, пока была жива, говорила «Помоги Филиппчику». Его бабушка, которая дружила с моей мамой: «Помоги Филиппчику»". Это было еще с подросткового возраста. Я знала его маму. Я не любила Бедроса, но Виктория была, конечно, грандиозная женщина. Она болела раком. И у нее была безумная, просто сверхъестественная любовь к Филиппу, мне тогда непонятная. Это тоже особая история, потому что она умирала. Я приехала к ней, она мне ставит кассету, а он там пел какую-то песенку в штанах в горох, в перьях. Она говорит: ну что это? Ну подскажи ему, подскажи ему что-нибудь. Когда она уже совсем плохая была, она сказала: прошу тебя, не оставляй его, помоги ему, будь с ним, будь как мать ему. Тяжело вспоминать. Когда ее увозили уже на операцию, помню, как она бросила на него последний взгляд. Это было очень тяжело. Так как-то решили, что я буду помогать ему. Я думала, что года за три подниму его. Если говорят, что роман с Пугачевой, то знают все. […] Это сразу привлекает внимание. Ход примитивный (свадьба), конечно, но очень хорошо работал в то время. Он не может быть на меня в обиде, я ему дала все, что могла".
Также в интервью Алла Пугачева рассказала о своих детях и поблагодарила поклонников за любовь, которая не прекращается и по сей день.
Полное интервью с Аллой Пугачевой смотрите здесь: