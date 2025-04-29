Брегович после 2014 года неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Музыкант также публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие западные страны послания, отмечает ЛТВ. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации и принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды.