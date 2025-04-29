Концерт в Юрмале отменяется: в список нежелательных для Латвии лиц включена Кристина Орбакайте
Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию, сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).
Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить музыкантов в "черный список" опасениями служб безопасности.
По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления поддерживающих российскую агрессию лиц в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.
Брегович после 2014 года неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Музыкант также публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие западные страны послания, отмечает ЛТВ. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации и принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды.
У обоих музыкантов этим летом в Латвии запланированы концерты.
СГБ и Министерство внутренних дел призывают организаторов мероприятий тщательно оценивать гостей. Если деятель культуры выступает в России или на оккупированных ею территориях в Украине, это считается поддержкой российской агрессии и военных преступлений.