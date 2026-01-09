ВИДЕО: в Валге пьяный мужчина угнал автомобиль Omniva и пытался скрыться от полиции

Около 10.30 полиция получила сообщение о том, что в городе Валга был угнан автомобиль Peugeot Partner. Курьер в это время доставлял почту, когда из соседнего подъезда вышел мужчина, сел в оставленный без присмотра и с заведенным двигателем автомобиль и уехал.