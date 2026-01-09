ВИДЕО: в Валге пьяный мужчина угнал автомобиль Omniva и пытался скрыться от полиции
Утром 6 января в эстонском городе Валга произошел необычный инцидент — жители могли наблюдать, как полицейский патруль с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами преследует автомобиль Omniva.
Около 10.30 полиция получила сообщение о том, что в городе Валга был угнан автомобиль Peugeot Partner. Курьер в это время доставлял почту, когда из соседнего подъезда вышел мужчина, сел в оставленный без присмотра и с заведенным двигателем автомобиль и уехал.
После получения сообщения полицейские незамедлительно начали поиски транспортного средства. Вскоре патруль заметил угнанный автомобиль на одной из местных дорог и подал требование остановиться с использованием проблесковых маячков, однако водитель проигнорировал требование полиции. Увидев, что мужчина не намерен добровольно сдаваться, полиция решила перекрыть движение и использовать шипы для принудительной остановки транспортного средства. В результате у автомобиля были повреждены шины и он остановился.
Полиция установила, что за рулем находился 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который был задержан. Все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы действий мужчины, будут выяснены в ходе расследования.