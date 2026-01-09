Уровень воды в Даугаве под Екабпилсом резко вырос за сутки: жители опасаются повторения паводка

Город защищен от наводнений восстановленной защитной дамбой на Даугаве, но жители волостей выше и ниже по течению от Екабпилса, где дамбы нет, чувствуют себя менее незащищенными. В селе Абели до сих пор помнят наводнение трехлетней давности. "Хозяйства, которые там были, - все они были в воде, подвалы в воде, пчелы в воде. Все это очень сильно на нас повлияло. Пчелы не погибли, потому что нам удалось вытащить их из воды в последний момент. Мы постоянно следим за тем, как ведет себя Даугава, какой у нее уровень воды", - говорит Гита.