"Таких достижений нет ни у Эстонии, ни у Литвы": названа отрасль, где у Латвии случился прорыв
2025‑й стал рекордным для латвийского кино: от "Оскара" Гинта Зилбалодиса до роста посещаемости и международных номинаций. На "Большой Кристап" выдвинуты 36 фильмов, а лидером по числу номинаций стала лента "Lotus".
2025 год стал самым ярким в истории латвийского кино, заявила в четверг на пресс-конференции, посвященной объявлению номинантов национальной кинопремии «Большой Кристап», руководитель Национального центра кино (НКЦ) Дита Риетума.
Риетума напомнила об успехах анимационного фильма режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток», которые увенчались получением премии Американской киноакадемии «Оскар». При этом она подчеркнула, что латвийское кино — это не только анимация.
Глава НКЦ добавила, что прошедший год был успешным и с точки зрения посещаемости кинотеатров. Хотя НКЦ еще обобщает последнюю статистику, среди самых просматриваемых латвийских фильмов 2025 года оказался фильм режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сетке. Рождение легенды ТТТ», который в кинотеатрах посмотрели 125 000 зрителей. По мнению Риетумы, это значительное достижение в то время, когда становится все сложнее привлечь зрителей в кинотеатры.
Риетума также отметила, что в конце следующей недели в Берлине состоится церемония вручения премий Европейской киноакадемии, где анимационный фильм братьев Абеле «Божий пес» номинирован в категории лучшего анимационного фильма и включен в список 15 лучших европейских фильмов. «Я могу слегка распушить перья за отрасль и сказать, что таких достижений два года подряд нет у наших друзей, соседей и партнеров — эстонцев и литовцев. Мы гордимся и радуемся», — сказала руководитель НКЦ.
В свою очередь министр культуры Агнесе Лаце отметила, что 2025 год для латвийской киноиндустрии был одновременно тревожным и богатым на успехи. Она подчеркнула, что латвийское кино широко прозвучало на международной арене, а сама отрасль вновь осознала свою силу и вклад.
Министр указала, что были «сделаны решительные шаги» в создании анимационной программы, а также подписан меморандум о строительстве кинопавильона.
Эксперт отборочной комиссии игровых и анимационных фильмов «Большого Кристапа», режиссер Угис Олте отметил, что в этом году в отборе наблюдается разнообразие как форм, так и содержания. Он подчеркнул, что все больше фильмов обращаются к темам будущего, а также указал на сильное присутствие студенческих работ. Олте также отметил, что в этом году изменена структура наград: установлена одна премия за лучший фильм, за которую будут соревноваться анимационные, документальные и игровые фильмы, а также одна премия за лучший короткометражный фильм.
Эксперт отборочной комиссии документальных фильмов, оператор Каспарс Бракис, рассказал, что предложение документального кино в 2025 году было разнообразным и ярким, представляя разные жанры, формы и авторские стили. Он призвал зрителей познакомиться с работами, которые еще не были увидены, подчеркнув, что «Большой Кристап» — это праздник кино как для создателей, так и для зрителей.
Номинации национальной кинопремии «Большой Кристап 2025» получили 36 фильмов из 85 заявленных, а наибольшее число номинаций — 16 — получила полнометражная игровая лента режиссера Сигне Бирковой «Lotus».