"Таких достижений нет ни у Эстонии, ни у Литвы": названа отрасль, где у Латвии случился прорыв

Эксперт отборочной комиссии игровых и анимационных фильмов «Большого Кристапа», режиссер Угис Олте отметил, что в этом году в отборе наблюдается разнообразие как форм, так и содержания. Он подчеркнул, что все больше фильмов обращаются к темам будущего, а также указал на сильное присутствие студенческих работ. Олте также отметил, что в этом году изменена структура наград: установлена одна премия за лучший фильм, за которую будут соревноваться анимационные, документальные и игровые фильмы, а также одна премия за лучший короткометражный фильм.