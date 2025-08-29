На премию "Оскар" Латвия снова выдвинет анимационный фильм - на этот раз совсем не детский

Сюжет фильма основан на реальном историческом событии — самом известном судебном процессе над оборотнями в Северной Европе, известном как «Дело оборотня Тиса». Во время суда в церкви 82-летний мужчина смело объявил себя оборотнем, рассказывая о своих битвах с ведьмами и колдунами в глубинах ада. Как отмечают антропологи, ливонские оборотни — это не просто злые существа, превращающиеся в волков. Они напоминают шаманов, целителей, заклинателей лошадей или, возможно, хитроумных обманщиков. В любом случае, зрителя ждет необычное развлечение, уверены режиссеры Райтис и Лаурис Абеле.