На премию "Оскар" Латвия снова выдвинет анимационный фильм - на этот раз совсем не детский
Латвия выдвинула на соискание премии Американской киноакадемии "Оскар" полнометражный анимационный фильм режиссеров Лауриса и Райтиса Абеле «Dieva suns» («Божий пес»), сообщила представитель Национального киноцентра (НКЦ) Кристине Матиса. Фильм заявлен в категории "Лучший иностранный фильм".
В этом году латвийские кинопроизводители представили на рассмотрение комиссии три полнометражные картины: художественный фильм Юриса Курсиетиса «Cildenie», художественный фильм Мариса Мартинсона «Zeme, kas dzied» и анимационный фильм братьев Абеле «Dieva suns».
Заявки рассмотрела созданная НКЦ комиссия экспертов отрасли, состав которой утвержден Американской киноакадемией. В комиссию вошли: председатель Союза кинематографистов Латвии Марта Бите, государственный секретарь Минкульта Даце Вилсоне, кинокритик Дайра Аболиня, глава Латвийской ассоциации анимации Сабине Андерсоне, продюсеры Матисс Кажа и Улдис Цекулис, а также руководитель НКЦ Дита Риетума.
Мировая премьера «Божьего пса» состоялась в начале июня на кинофестивале в Нью-Йорке. Представитель НКЦ отметила, что в профильных медиа фильм оценили как «неожиданно смелый и новаторский». Картина создана в редко используемой технике ротоскопии и рассказывает о мистических событиях в Ливонии XVII века.
По словам комиссии, значение имел и тот факт, что именно с «необычной анимацией» Латвии уже удалось занять заметное место в контексте премии «Оскар», поэтому стратегически важно продолжить эту линию. Продюсер отмеченной наградами картины «Поток» Матисс Кажа также считает, что в пространстве мировой анимации у фильма «Божий пес» есть шансы быть замеченным и привлечь разные аудитории.
Сюжет фильма основан на реальном историческом событии — самом известном судебном процессе над оборотнями в Северной Европе, известном как «Дело оборотня Тиса». Во время суда в церкви 82-летний мужчина смело объявил себя оборотнем, рассказывая о своих битвах с ведьмами и колдунами в глубинах ада. Как отмечают антропологи, ливонские оборотни — это не просто злые существа, превращающиеся в волков. Они напоминают шаманов, целителей, заклинателей лошадей или, возможно, хитроумных обманщиков. В любом случае, зрителя ждет необычное развлечение, уверены режиссеры Райтис и Лаурис Абеле.
Действие разворачивается в Ливонии осенью 1692 года, в местности Заубе, нынешнем Малпилсе. После кражи церковной реликвии начинается охота на ведьм, и в деревню прибывает незакомец, принося людям таинственный дар.
В Латвии показы фильма «Божий пес» начнутся 2 сентября в кинотеатре Cinamon Balle в Лиепае, с которым у братьев Абеле уже было сотрудничество. Более широкий прокат в рижских кинотеатрах и по всей Латвии запланирован на октябрь, когда лента откроет Рижский международный кинофестиваль.
Первой латвийской картиной, выдвинутой на премию Американской киноакадемии, стал фильм Яниса Стрейча «Дитя человеческое» в 1991 году. В прошлом году на «Оскар» была выдвинута картина Гинта Зилбалодиса «Поток», которая завоевала награду в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».