Концертный зал "Дзинтари".
В Латвии
Сегодня 11:41
В Юрмале обсуждают судьбу зала "Дзинтари": что предложили на встрече у президента
Мэр Юрмалы Янис Лединьш на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем обсудил будущее концертного зала «Дзинтари», включая вариант преобразования в агентство или учреждение.
Во время встречи обсуждалось развитие Юрмалы, в том числе устойчивый рост города и развитие инфраструктуры. Обсуждалось сотрудничество между государственными и муниципальными учреждениями, а также текущие задачи и приоритеты на будущее.
Лединьш сообщил, что с президентом обсуждалась возможность преобразования концертного зала в агентство или учреждение. Вариант отчуждения не рассматривается, сказал мэр.
В настоящее время неизвестно, когда будет принято решение по поводу концертного зала, так как предприятие проходит аудит, после которого представитель держателя долей капитала предложит возможные варианты действий.