Татьяна Тарасова встала на защиту Аллы Пугачевой: "Люди обнаглели и не понимают истину своих поступков"

По словам тренера, Алла Пугачева на протяжении десятилетий оставалась значимой фигурой для миллионов людей: «Мы знали каждую ее песню, каждое слово. И благодарны за то, что уже много лет помним ее исполнение, лучше которого не может быть. Это профессиональнейший и талантливейший человек, который делал нашу жизнь прекрасной».