Татьяна Тарасова встала на защиту Аллы Пугачевой: "Люди обнаглели и не понимают истину своих поступков"
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила в защиту Аллы Пугачевой, отметив, что певицу несправедливо упрекают за решение покинуть Россию.
Напомним, что Алла Пугачева уехала из России после начала войны в Украине - сначала вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми переехала в Израиль, а затем обосновалась на Кипре. А лето семья провела в Юрмале - там же Пугачева дала первое большое интервью после отъезда, в котором рассказала всю правду о жизни в последние три года.
«Кто вообще и какое право имеет осуждать или обсуждать Пугачеву? Каждый человек принимает для себя решение — живет и работает там, где хочет», — заявила Тарасова в интервью Sport24.
По словам тренера, Алла Пугачева на протяжении десятилетий оставалась значимой фигурой для миллионов людей: «Мы знали каждую ее песню, каждое слово. И благодарны за то, что уже много лет помним ее исполнение, лучше которого не может быть. Это профессиональнейший и талантливейший человек, который делал нашу жизнь прекрасной».
Тарасова резко отреагировала на негативные высказывания в адрес певицы: «Это чистое безобразие говорить про нее неприятные вещи. Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков. Алла Борисовна очень значимый человек для нашей страны. Ее значимость в таланте. Я люблю Пугачеву и ее талант».
Кстати, сама Алла Пугачева во время интервью тоже упоминала Татьяну Тарасову: «У меня есть потрясающая женщина — Татьяна Тарасова, которая, боже, как она умеет поддержать. Причем прямо бесстрашно».