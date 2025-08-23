Всего два слова, но каких! Алла Пугачева обратилась к солисту группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку

«Сегодняшняя награда — это признание не только моей заслуги. Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев, без которой невозможен был наш музыкальный успех. А самое главное — всей современной украинской музыки, которая развивается и с каждым годом все больше заявляет о себе в мире», — отметил Святослав Вакарчук.