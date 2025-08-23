Всего два слова, но каких! Алла Пугачева обратилась к солисту группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку
Президент Украины Владимир Зеленский наградил фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука почетным званием «Национальная легенда Украины». О получении награды музыкант рассказал в своем Instagram - на пост отреагировала Алла Пугачева.
«Сегодняшняя награда — это признание не только моей заслуги. Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев, без которой невозможен был наш музыкальный успех. А самое главное — всей современной украинской музыки, которая развивается и с каждым годом все больше заявляет о себе в мире», — отметил Святослав Вакарчук.
В комментариях под публикацией артиста появилось множество поздравлений. Среди них выделяется короткое и теплое послание российской певицы Аллы Пугачевой: «Заслужил! Браво!» — большими буквами написала Алла Борисовна.
Святослав Вакарчук — украинский музыкант, композитор и общественный деятель, лидер рок-группы «Океан Эльзы». Известен как один из самых популярных артистов Украины, автор и исполнитель множества хитов. Помимо музыкальной карьеры, активно занимается социальной и политической деятельностью.