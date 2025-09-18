"Мне лучше уйти улыбаясь": после громкого интервью Алла Пугачева сделала загадочное заявление
Трехчасовое интервью Аллы Пугачевой за неделю набрало почти 20 миллионов просмотров и вызвало бурю: от требований лишить званий до миллиардного иска. Певица ответила загадочным постом в соцсетях про "уход с улыбкой".
10 сентября 2025 года на YouTube вышло большое интервью Аллы Пугачевой с журналисткой Екатериной Гордеевой. Трехчасовая беседа певицы, которую давно называют Примадонной российской сцены (хотя она сама против такого звания, что не раз подчеркнула в интервью), за считаные дни набрала почти 20 миллионов просмотров. Интерес оказался колоссальным — во многом потому, что последние четыре года артистка не давала больших интервью, ограничиваясь лишь короткими комментариями в социальных сетях.
Откровенные слова Аллы Борисовны вызвали бурю обсуждений. Некоторые высказывания певицы задели ура-патриотическую часть российского общества. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин даже обратился к президенту России с просьбой лишить певицу звания народной артистки СССР. А адвокат и ветеран афганской войны Александр Трещев подал в суд, потребовав взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб.
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.
Юристы разошлись в оценках возможных последствий. Адвокат Дмитрий Аграновский допустил, что высказывания Пугачевой могут стать поводом для проверки правоохранительными органами. В то же время известный адвокат Сергей Жорин считает, что иск на 1,5 миллиарда рублей несостоятелен, а даже в случае лишения звания Народной артистки СССР речь может идти лишь о пенсии и формальных привилегиях.
Тем временем сама Пугачева продолжила вести себя спокойно и сдержанно. 17 сентября, после долгого молчания в Instagram, она опубликовала фото, на котором улыбается, смотря прямо в камеру. «Минутный порыв говорить – пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал? Мне лучше уйти улыбаясь», – написала певица слова из стихотворения Владимира Высоцкого.
Эти слова вызвали мгновенный отклик поклонников. В комментариях к публикации они оставили тысячи сообщений поддержки:
- «Алла Борисовна, делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать».
- «Бесконечная поддержка и уважение вам во всем. Любим вас».
- «Легенды не уходят – они живут в душах народа!»
- «Вы только посмотрите, сколько людей вас любят, и значит жизнь не напрасна».
- «Жила, как хотела, любила, кого хотела, пела, что хотела. Великая. Сильная. Честная. 3.5 часа разговора с добрым другом, свидетелем радостей моих и бед, ощущение, словно мир вокруг умыли и проветрили, словно ключевой воды напилась».
Алла Пугачева давно доказала, что способна оставаться собой, несмотря на нападки и перемены. Для ее поклонников она остается символом свободы, силы и искренности — а слова о «уходе с улыбкой» вызвали лишь желание сказать в ответ: «Нет, Алла Борисовна, вы нам нужны».