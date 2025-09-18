"Мне лучше уйти улыбаясь": после громкого интервью Алла Пугачева сделала загадочное заявление

10 сентября 2025 года на YouTube вышло большое интервью Аллы Пугачевой с журналисткой Екатериной Гордеевой. Трехчасовая беседа певицы, которую давно называют Примадонной российской сцены (хотя она сама против такого звания, что не раз подчеркнула в интервью), за считаные дни набрала почти 20 миллионов просмотров. Интерес оказался колоссальным — во многом потому, что последние четыре года артистка не давала больших интервью, ограничиваясь лишь короткими комментариями в социальных сетях.