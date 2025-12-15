Максим Галкин везет юбилейный тур в Латвию: объявлены города и даты

С первого появления на сцене Максим Галкин стал камертоном времени: острым, точным и всегда дающим надежду на лучшее. В юбилейной программе зрителей ждёт лучшее из любимых номеров и, конечно же, новые шутки, которые вы будете пересказывать тем, кто не пришел на концерт Максима Галкина. Юмор без фильтров, ирония без границ и та самая фирменная лёгкость, которая объединяет поколения.