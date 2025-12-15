Максим Галкин везет юбилейный тур в Латвию: объявлены города и даты
Летом 2026 года шоумен и юморист Максим Галкин возвращается в Латвию с большим юбилейным туром — и график уже известен.
Летом Максим Галкин приедет в Латвию с большим юбилейным туром. Уже объявлены концерты в следующих городах: Цесис - 1 и 2 августа, Лиепая - 5 августа, Юрмала - 8 августа, Роя - 9 авгутса, Резекне - 12 августа и Елгава - 15 августа.
С первого появления на сцене Максим Галкин стал камертоном времени: острым, точным и всегда дающим надежду на лучшее. В юбилейной программе зрителей ждёт лучшее из любимых номеров и, конечно же, новые шутки, которые вы будете пересказывать тем, кто не пришел на концерт Максима Галкина. Юмор без фильтров, ирония без границ и та самая фирменная лёгкость, которая объединяет поколения.
Не секрет, что вот уже несколько лет билеты на латвийские концерты Максима Галкина заканчиваются задолго до даты выступления. Однако главный подарок - ваши счастливые лица в зале.