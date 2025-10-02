В России "вычищают" Максима Галкина: он может потерять права на собственный товарный знак

Анатолий Аронов, руководитель «Первой патентной компании» и инициатор обращения в Роспатент, прокомментировал: «Зачем нужен этот товарный знак, если им всё равно уже некому пользоваться?.. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало».