В России "вычищают" Максима Галкина: он может потерять права на собственный товарный знак
В Роспатент поступило ходатайство о прекращении действия правовой защиты товарного знака «Максим Галкин». Если ведомство удовлетворит просьбу, артист утратит возможность единолично использовать своё имя в коммерческих целях.
Как сообщает RT, это создает возможность того, что «любое третье лицо технически сможет оформить знак на себя и запретить прежнему владельцу пользоваться им на территории РФ».
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, регистрация ИП Максима Галкина была аннулирована 18 января 2023 года.
Анатолий Аронов, руководитель «Первой патентной компании» и инициатор обращения в Роспатент, прокомментировал: «Зачем нужен этот товарный знак, если им всё равно уже некому пользоваться?.. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало».