Как обычный жест превратился в "осквернение". Действительно ли Максиму Галкину в Израиле грозит тюрьма?

Основанием для таких выводов стал короткий видеоролик: во время завершения концерта Галкин в израильском городе Петах-Тиква взял у зрителей украинский флаг и повесил его на спинку стула, где уже находился израильский флаг. Именно этот жест Mash подал как «осквернение», а некие «обеспокоенные общественники» — как «намек на порабощение и оккупацию Израиля». Кто эти общественники, откуда взялись — неизвестно. Их следов нет ни в израильских, ни в международных источниках.