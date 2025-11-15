Как обычный жест превратился в "осквернение". Действительно ли Максиму Галкину в Израиле грозит тюрьма?
Российские прокремлевские медиа в очередной раз продемонстрировали, как фабрикуется и распространяется фейковая новость об оппозиционной знаменитости. Не первый раз объектом нападок стал артист Максим Галкин, теперь распространяется история о том, что ему якобы грозит до трех лет тюрьмы за "осквернение государственного флага Израиля".
Первоисточником послужил Telegram-канал Mash, регулярно публикующий сенсационные материалы сомнительной достоверности. В своем сообщении авторы канала утверждали, что «Министерство национальной безопасности Израиля проверяет Галкина» по подозрению в неуважении к государственным символам.
Основанием для таких выводов стал короткий видеоролик: во время завершения концерта Галкин в израильском городе Петах-Тиква взял у зрителей украинский флаг и повесил его на спинку стула, где уже находился израильский флаг. Именно этот жест Mash подал как «осквернение», а некие «обеспокоенные общественники» — как «намек на порабощение и оккупацию Израиля». Кто эти общественники, откуда взялись — неизвестно. Их следов нет ни в израильских, ни в международных источниках.
Далее подключились десятки российских изданий: РИА «Новости», «Лента.ру», «Газета.ru», «Вести», URA.ru, «Комсомольская правда», EaDaily — все повторяли сообщение Mash почти дословно, создавая иллюзию «масштабного скандала». Однако факты полностью противоречат этим утверждениям:
- Министерство национальной безопасности Израиля не проводит никаких проверок и не принимает заявления граждан. Это не следственный орган, а административное ведомство, в сферу которого входит полиция, но не руководство ее работой.
- МИД Израиля также не проверяет уголовные нарушения.
- Для возбуждения дела об «осквернении государственного символа» необходимы доказательства намерения унизить этот символ. Ничего подобного в действии Галкина нет и близко.
- Ни одно израильское СМИ — на иврите, русском или английском — не сообщало о происшествии, о жалобах или о какой-либо реакции общества.
- Видео лишь фиксирует обычный жест артиста: флаг аккуратно повешен рядом со вторым, без повреждений и символических действий.
Получается, что заявленные «общественники» и «проверка» существуют только в российских медиа. Даже единственное иностранное издание, упомянувшее эту тему, — украинский «Телеграф» — лишь пересказало материал Mash с критическими замечаниями.
Такие истории вписываются в многолетнюю пропагандистскую линию: дискредитировать Галкина, открыто выступающего против российской власти; создать образ «преследуемого» в других странах артиста, который якобы постоянно попадает в скандалы; показать Израиль как государство, готовое реагировать на любые проявления поддержки Украины.
На деле же никакого уголовного расследования нет, израильские власти не проявляли интереса к эпизоду, а сама ситуация — обычная двухсекундная сценическая деталь, раздутая до «международного скандала».