Организатором грандиозной свадьбы в Каннах с Галкиным и Меладзе оказалась компания гражданки Латвии Яны Юрченко
Недавняя громкая свадьба в Каннах с участием звезд стала поводом присмотреться к даме, которая стоит за ее организацией. Ею оказалась уроженка Латвии Яна Юрченко. Сегодня она работает с клиентами уровня королевских семей и проводит сотни мероприятий в год, но путь Яны начинался в Риге.
Свадьба в Каннах, где ведущим выступил Максим Галкин, а среди гостей были Валерий Меладзе и Рики Мартин, стала одним из самых обсуждаемых частных событий сезона. Позже выяснилось, что за организацией масштабного мероприятия стоит международное агентство Trust Events. Его возглавляет Яна Юрченко — уроженка Латвии, построившая карьеру в Монако.
Порталу Otkrito.lv стало интересно, как девушке из Риги удалось выйти на рынок, где конкурируют крупнейшие мировые игроки, и создать агентство, работающее с VIP-клиентами по всему миру.
От телевидения к большим проектам
Яна выросла в Латвии, окончила Рижскую классическую гимназию, затем получила две степени бакалавра в ISMA. Позже она продолжила обучение в Лондоне, а затем — в Международном университете Монако, где и начала формироваться ее будущая карьера.
Интерес к индустрии мероприятий появился еще в юности. Первые профессиональные шаги были связаны с телевидением и участием в проектах, организованных продюсером Игорем Прониным. Именно там, по словам Яны, она получила важную «насмотренность» и понимание того, как работает команда за кулисами крупных событий.
Позже был опыт работы в компании Makroconcert, где она впервые соприкоснулась с организацией масштабных проектов и известными артистами — в том числе участвовала в подготовке конкурса «Новая волна».
Во время учебы в Монако Яна начала получать первые заказы на организацию мероприятий во Франции. На тот момент у нее уже была зарегистрирована в Латвии компания Trust Life Management, однако именно ивенты постепенно стали основным направлением.
«Во Франции и Монако было больше возможностей реализовывать по-настоящему красивые проекты», — объясняет она.
Первым крупным проектом стала организация яхтенной регаты. Затем появились частные заказы — дни рождения, свадьбы, а позже и корпоративные мероприятия для крупных компаний. Успешные кейсы стали основой для создания Trust Events — агентства, которое сегодня работает на международном уровне.
Сотни мероприятий в год
Сегодня агентство организует мероприятия для состоятельных клиентов, включая представителей королевских семей. Масштабы впечатляют: только за прошлый год команда провела более 350 событий — от камерных до крупных.
При этом, по словам Яны, у нее фактически нет выходных:
«Когда любишь свою работу, ты ею живешь. Это дает адреналин, от которого сложно отказаться».
Внутри агентства действует особая модель управления. Каждый проект получает своего генерального менеджера, который собирает команду под конкретное событие. При этом роли внутри коллектива постоянно меняются: сегодня человек ведет свой проект, а завтра становится частью команды другого. Такая гибкая структура позволяет четко распределять ответственность и сохранять контроль над качеством.
Яна подчеркивает, что ключевую роль играет не только профессионализм, но и ценности команды. Среди негласных правил агентства: не зазнаваться, относиться к работе с любовью, не осуждать, уважительно общаться с клиентами и подрядчиками.
«Мы не терпим хаоса и стараемся выстраивать процессы через планирование и уважение», — говорит она.
При этом агентство не делит клиентов по национальному или расовому признаку — главным критерием остается совпадение по ценностям и стилю.
Свадьба в Каннах: проект, о котором говорят
Одним из последних проектов Trust Events стала свадьба в Каннах, которая привлекла внимание СМИ. Семейной парой стали IT-бизнесмен Ники Ломиа и модель из Украины, которую тоже зовут Ника. Подготовка к этому грандиозному мероприятию заняла более пяти месяцев!
Первый день торжества прошел в одном из самых эксклюзивных шато Франции — Chateau Croix des Gardes. По задумке организаторов, это была сказочная свадьба во дворце: с масштабным декором, продуманной атмосферой и программой, соответствующей уровню события.
Второй день свадьбы прошел в отеле The Maybourne Riviera, возвышающемся над Монако. Он был посвящен воссоединению двух культур — Грузии и Украины. Для гостей организаторы выстроили настоящую ярмарку с несколькими ведущими, национальной программой и атмосферой большого семейного праздника.
На свадьбе присутствовали 145 VIP-гостей из Грузии и Украины, а в день мероприятия на локациях и дистанционно работало около тысячи человек, включая всех участников проекта.
Генеральным менеджером свадьбы выступила Елизавета Продан — специалист Trust Events, которая начинала как стажер Международного университета Монако и выросла в крупного свадебного менеджера.
Одной из причин успеха Яна называет эмоциональную вовлеченность: «Мы буквально влюбляемся в наши пары. В этом случае это тоже произошло. Их отношения, энергия, то, как они относятся друг к другу — это вдохновляло нас на создание нежного, сказочного и при этом масштабного события».