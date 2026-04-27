Роскошное мероприятие в Каннах с Галкиным и Меладзе оказалось свадьбой украинской модели

Известно, что Ника до начала войны в Украине жила в Харькове, где долгое время была моделью и даже участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Последние несколько лет она живет в Европе — в испанской Марбелье и на Лазурном берегу во Франции. Иногда успевает возвращаться в Украину. Девушка уверяет, что с супругом познакомилась в соцсетях. 25-летняя Ника также рассказывала, что жила не в состоятельной семье и с 11 лет училась в модельной школе. Ее муж родился в Грузии. В 2018-м году он вместе с партнерами в Киеве основал IT-компанию, которая занялась разработкой азартных онлайн-игр, в которых пользователи могут делать ставки. У фирмы есть офис как в Киеве, так и в Варшаве.