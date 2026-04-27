Роскошное мероприятие в Каннах с Галкиным и Меладзе оказалось свадьбой украинской модели
Накануне в сети появились кадры с закрытого роскошного мероприятия в Каннах, на котором выступали Максим Галкин, Валерий Меладзе и Рики Мартин. Сегодня стало известно, что речь шла о свадьбе украинского бизнесмена Ники Ломиа и его невесты, которую тоже зовут Ника.
По данным Life, торжество прошло в историческом поместье 1919 года постройки с видом на Средиземное море. Среди гостей были представители разных стран, в том числе России, Грузии, Украины и других государств.
Одним из музыкальных гостей стал Валерий Меладзе. Он исполнил несколько песен, в том числе «Самбу белого мотылька», а также вместе с молодоженами спел «Салют, Вера!». Кроме того, на вечере состоялся совместный номер Меладзе и Галкина.
Также на торжестве выступил американский певец Рики Мартин. Его появление стало одним из главных событий праздничной программы.
По информации Life, гостей угощали блюдами высокой кухни, среди которых были карпачо из осьминога, стейк «Шатобриан» со спаржей, артишоки и тарт с малиной. В меню напитков, как утверждается, входили коктейли на основе водки и джина, шампанское, вина и крепкий алкоголь.
Издание также приводит предполагаемые гонорары артистов. По его данным, Максим Галкин мог заработать за участие в мероприятии около 118 000 евро, а Валерий Меладзе — чуть более 146 000 евро.
Известно, что Ника до начала войны в Украине жила в Харькове, где долгое время была моделью и даже участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Последние несколько лет она живет в Европе — в испанской Марбелье и на Лазурном берегу во Франции. Иногда успевает возвращаться в Украину. Девушка уверяет, что с супругом познакомилась в соцсетях. 25-летняя Ника также рассказывала, что жила не в состоятельной семье и с 11 лет училась в модельной школе. Ее муж родился в Грузии. В 2018-м году он вместе с партнерами в Киеве основал IT-компанию, которая занялась разработкой азартных онлайн-игр, в которых пользователи могут делать ставки. У фирмы есть офис как в Киеве, так и в Варшаве.