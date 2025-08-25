ВИДЕО: после концерта в Юрмале Валерия Меладзе в холле отеля приветствовали поклонники и друзья
В минувшие выходные в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале выступил Валерий Меладзе. После концерта артист появился в отеле Baltic Beach, где его аплодисментами встретила компания друзей и поклонников.
Среди тех, кто встретил популярного исполнителя, была и латвийская скрипачка Кэти Тиндемарк, которая оказалась в холле Baltic Beach случайно.
В соцсетях Тиндемарк поделилась своими впечатлениями и опубликовала фото: изначально она вовсе не планировала выходить из дома в тот вечер, но случай привёл её в фойе отеля, где собрались друзья певца. Девушка призналась, что стеснялась подойти к артисту, несмотря на то, что многие присутствующие подходили и фотографировались, — и только благодаря настойчивости близкого человека всё же решилась на фото.
«Я стеснялась подойти и тоже сфотаться. Потому что он после концерта, устал, а ещё и по жизни нелегко, когда фанаты день за днем на каждом углу просят сфоткаться вместе. Достают, в общем. Только пока я стеснялась, мой меня буквально заставил подойти и сфоткаться. Причём долго заставлял. Подталкивал подойти, а я ещё и злилась, что заставляют...», — откровенно написала Кэти, которая совсем не пожалела о том, что решилась на этот шаг.
«Я уже давно очень была бы рада запечатлеть момент с человеком, который так грамотно исполняет музыку, так грамотно написанной его братом, а точнее музыку, которую в детстве обожала, а с возрастом всё больше и больше понимала содержание, появилась ностальгия. И со временем эта музыка стала моей», — написала Кэти.
Скрипачка подчеркнула, что никогда ранее не фотографировалась со звёздами и рада, что её первый снимок именно с Валерием Меладзе. По её словам, артист оказался очень простым и тёплым в общении, и его недаром любит огромное количество людей, а он отвечает им тем же.