ВИДЕО: после концерта в Юрмале Валерия Меладзе в холле отеля приветствовали поклонники и друзья

«Я стеснялась подойти и тоже сфотаться. Потому что он после концерта, устал, а ещё и по жизни нелегко, когда фанаты день за днем на каждом углу просят сфоткаться вместе. Достают, в общем. Только пока я стеснялась, мой меня буквально заставил подойти и сфоткаться. Причём долго заставлял. Подталкивал подойти, а я ещё и злилась, что заставляют...», — откровенно написала Кэти, которая совсем не пожалела о том, что решилась на этот шаг.