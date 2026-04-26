ФОТО: Максим Галкин оказался на закрытом мероприятии с Меладзе и Рики Мартином - в соцсетях завидуют гостям
Шоумен Максим Галкин опубликовал серию видео с закрытого мероприятия, где на одной сцене выступили певцы Валерий Меладзе и Рики Мартин.
Видео, которыми Максим Галкин поделился в Instagram Stories, дают редкую возможность заглянуть на закрытое событие с участием звезд такого уровня. Во время выступлений зрители стояли у сцены и снимали происходящее на телефоны.
На одном из видео видно, как Рики Мартин выходит к публике в сопровождении музыкантов и танцоров и активно взаимодействует с залом. В другом фрагменте — Валерий Меладзе с микрофоном, рядом с Галкиным, перед выступлением с песней "Небеса".
Отдельные кадры показывают и саму площадку: элегантный интерьер с люстрами, декоративным потолком и живыми цветами. Гости одеты в вечерние наряды — длинные платья, смокинги.
Завершением вечера стало световое шоу на улице: в небе выстроилась фигура из дронов, за которой наблюдали гости, собравшиеся перед зданием.
В комментариях пользователи реагируют эмоционально: «Это вообще законно — собрать Меладзе и Рики Мартина на одном корпоративе?», «Я бы все отдала, чтобы попасть туда хотя бы на один вечер», «Вот это уровень, конечно... даже смотреть приятно».