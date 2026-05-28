Отвратительное шоу: Шаман насильно заставил Земфиру, Галкина и Дудя подпевать себе в новом клипе
Фото: Скриншот видео
Шаман превратил известных эмигрантов в декорации для своего клипа.
Российские звезды

Отвратительное шоу: Шаман насильно заставил Земфиру, Галкина и Дудя подпевать себе в новом клипе

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Российский певец Шаман решил повысить свою узнаваемость — без разрешения "заставил" эмигрировавших артистов подпевать себе при помощью ИИ, превратив чужие лица в реквизит для отвратительного пропагандистского шоу.

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, вновь оказался в центре скандала — на этот раз из-за нового клипа «Россия-мама», в котором с помощью искусственного интеллекта были использованы изображения известных артистов, журналистов и общественных деятелей, покинувших Россию после начала войны с Украиной и признанных в стране «иноагентами».

В ролике появляются «оживленные» нейросетью лица Земфиры, Максима Галкина, Oxxxymiron, Юрия Дудя, Андрея Макаревича, Noize MC, Моргенштерна, Ильи Варламова, Екатерины Шульман и многих других. В финале клипа Шаман дирижирует этим цифровым «хором», пока созданные ИИ персонажи подпевают песне «Россия-мама».

Сам Шаман сопроводил релиз агрессивным комментарием: «Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать “Россия-мама”».

По сути, артист-пропагандист открыто признал, что использовал образы людей, многие из которых публично выступают против российской власти и войны, без их согласия — исключительно ради собственного медийного эффекта.

Особую иронию ситуации придает тот факт, что клип Шаман фактически полностью построен на лицах тех самых людей, которых российская пропаганда годами пытается «отменить». Получается парадокс: чтобы привлечь внимание к очередному патриотическому релизу, певцу пришлось использовать именно тех артистов и журналистов, которых официальная пропаганда называет «предателями». И действительно — создать скандал вокруг «врагов России», а затем использовать их узнаваемость для продвижения собственного клипа выглядит как довольно прозрачная попытка удержаться в центре внимания.

Также нельзя не обратить внимание на этическую сторону истории. Использование чужих изображений без разрешения, особенно в политическом и пропагандистском контексте, давно вызывает споры даже в странах с куда менее жесткой медийной средой. В данном случае речь идет не о сатире и не о пародии, а о попытке приписать людям слова и действия, которых они никогда не совершали и не собираются совершать.

Темы

Максим ГалкинЗемфираМоргенштернЮрий ДудьShamanOxxxymironЯрослав Дронов

Другие сейчас читают