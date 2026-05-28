Отвратительное шоу: Шаман насильно заставил Земфиру, Галкина и Дудя подпевать себе в новом клипе

Также нельзя не обратить внимание на этическую сторону истории. Использование чужих изображений без разрешения, особенно в политическом и пропагандистском контексте, давно вызывает споры даже в странах с куда менее жесткой медийной средой. В данном случае речь идет не о сатире и не о пародии, а о попытке приписать людям слова и действия, которых они никогда не совершали и не собираются совершать.