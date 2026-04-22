"У вас ошибка в стаже" - новая уловка мошенников нацелена на пенсионеров
В Латвии фиксируют возможную новую схему телефонного мошенничества, нацеленную прежде всего на пенсионеров. Злоумышленники представляются сотрудниками социальных служб и под предлогом «ошибок в стаже» пытаются выманить личные данные и доступ к банковским счетам.
О подобном случае в социальной сети рассказала жительница Латвии Байба Варна. По ее словам, звонок поступил в момент, когда она приехала домой. «Я подъехала к дому, собиралась выйти, когда зазвонил телефон. Звонивший представился сотрудником социальной службы. Сказал, что при расчете моего трудового стажа не учтены восемь месяцев, поэтому возникла ошибка», — рассказала она.
Женщина сразу заподозрила неладное и задала уточняющий вопрос: «Я сразу спросила: почему мой специалист, который отвечает за расчет моей пенсии, мне об этом не сказал?» После этого разговор резко оборвался: «В этот момент трубку просто бросили».
По словам Байбы, это может свидетельствовать о новой волне мошенничества: «Похоже, снова появился новый способ обмана — звонить пенсионерам. Пожалуйста, будьте осторожны, предупредите всех пожилых знакомых, чтобы ничего не рассказывали!»
Государственное агентство социального страхования (VSAA) также подтверждает активность телефонных мошенников. Представитель агентства Ивета Дайне сообщила, что злоумышленники во время звонков пытаются убедить людей «записаться в очередь» или «уточнить трудовой стаж для перерасчета пенсии».
Главная цель — заставить жертву перейти по ссылке из СМС и ввести персональные или банковские данные.
Как действует схема:
- звонок якобы от «социальной службы»;
- сообщение об ошибке в стаже или пенсии;
- попытка вызвать тревогу и срочность;
- просьба перейти по ссылке или назвать данные.
Специалисты напоминают: ни одна государственная структура не запрашивает конфиденциальные данные по телефону или через подозрительные ссылки. При подобных звонках рекомендуется сразу прервать разговор и не передавать никакую информацию.
Ранее сообщалось, что в Латвии существует жесткое правило: если не хватает даже нескольких месяцев стажа, человек может остаться без пенсии. Эксперт призывает заранее проверить свои данные, чтобы избежать неприятных сюрпризов.