В Латвии резко активизировались SMS-мошенники. Как не потерять свои деньги?
Как сообщают эксперты банка Luminor, в Латвии резко выросло число SMS-мошенничеств: злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени DPD, Ceļu satiksmes drošības direkcija и других организаций, выманивая у жителей данные банковских карт через поддельные сайты. Что надо знать, чтобы не попасть на удочку жуликов?
Самое важное
В мошеннических SMS используются названия широко известных компаний и создается ощущение, что необходимо срочно выполнить какое-то действие. Кроме того, мошенники часто делают ставку на массовый подход — одно и то же сообщение, например о якобы задержанной или требующей уточнения доставке посылки, отправляется сотням адресатов в расчете на то, что у кого-то из получателей именно в этот момент действительно будет ожидаться отправление.
"Самое важное — перед открытием любой ссылки убедиться, что она действительно ведет на официальный сайт поставщика услуги. Получив SMS, всегда необходимо обращать внимание и на отправителя — если сразу видно, что сообщение отправлено не через официальный канал связи компании или учреждения, скорее всего, это мошенничество. Например, SMS якобы от имени CSDD о неоплаченном штрафе были отправлены с адреса sarahstevensub@outlook.com, а ссылка вела якобы на сайт учреждения, однако в конце адреса было .cyou/lvs, а не .lv. "Если возникают хотя бы малейшие сомнения, лучше проигнорировать сообщение и самостоятельно проверить информацию, открыв официальный сайт компании или учреждения", — говорят эксперты.
Внимательно читайте
Ни в коем случае нельзя вводить номер карты, срок ее действия, CVV-код, данные доступа к интернет-банку или подтверждать платежи на сайтах, открытых по ссылкам из SMS или электронных писем. Нынешняя волна мошеннических SMS направлена именно на получение данных банковских карт. После ввода данных следуют немедленные попытки покупок либо попытки добавить карту в цифровой кошелек, например Apple Pay, находящийся под контролем мошенников.
При открытии мошеннического сайта, например под предлогом проблем с доставкой посылки, пользователю предлагают выполнить небольшой платеж якобы за изменение адреса доставки. Однако как только данные вводятся, мошенники пытаются совершить покупки на более крупные суммы и рассчитывают, что человек подтвердит операцию, не читая информацию, отображаемую в средстве аутентификации, например Smart-ID. Поэтому перед подтверждением любого действия необходимо внимательно прочитать и сравнить хотя бы часть информации о транзакции — сумму, получателя платежа или четырехзначный код.
Если мошенникам удается успешно добавить карту в цифровой кошелек, попытки мошеннических операций могут продолжаться даже через 3–6 месяцев после того, как данные были раскрыты.
Что делать?
На мошеннических сайтах фиксируется и отправляется каждый введенный символ, поэтому если данные карты уже были введены или замечены несанкционированные попытки платежей и покупок, необходимо немедленно связаться со своим банком и заблокировать карту.
Также если получено SMS об успешном добавлении карты в какой-либо цифровой кошелек, об этом следует сразу сообщить своему банку.
О попытках мошенничества жителей также призывают сообщать государственной полиции. Чем быстрее человек отреагирует, тем выше шанс предотвратить финансовые потери.