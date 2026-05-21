В Латвии резко активизировались SMS-мошенники. Как не потерять свои деньги?

"Самое важное — перед открытием любой ссылки убедиться, что она действительно ведет на официальный сайт поставщика услуги. Получив SMS, всегда необходимо обращать внимание и на отправителя — если сразу видно, что сообщение отправлено не через официальный канал связи компании или учреждения, скорее всего, это мошенничество. Например, SMS якобы от имени CSDD о неоплаченном штрафе были отправлены с адреса sarahstevensub@outlook.com, а ссылка вела якобы на сайт учреждения, однако в конце адреса было .cyou/lvs, а не .lv. "Если возникают хотя бы малейшие сомнения, лучше проигнорировать сообщение и самостоятельно проверить информацию, открыв официальный сайт компании или учреждения", — говорят эксперты.