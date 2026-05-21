У Валкского края проблемы - постоянно задерживает платежи по кредитам и ищет выход из кризиса
Валкский край застрял в финансовой ловушке, из которой, по словам мэра самоуправления, не выбраться без того, чего региону так и не дали с самого начала.
Ситуация в Валкском крае неприятная и сложная, заявил министр финансов Арвил Ашераденс на заседании правительства во вторник, представляя доклад Министерства финансов. Валкский край уже давно задерживает платежи кредиторам, опаздывает с уплатой налогов, периодически заключая соглашения со Службой государственных доходов о продлении сроков, сообщает Diena.
Проблемы в крае начались с 2024 года. По мнению министра финансов, финансовые проблемы муниципалитета связаны с беспорядком в услугах теплоснабжения и водоснабжения - счета за отопление не покрывают фактическую стоимость услуг.
В докладе говорится, что доходы самоуправления после финансового выравнивания в 2026 году увеличились на 1% или на 89 839 евро - это самый низкий прогнозируемый прирост доходов после выравнивания в 2026 году, но нет оснований считать, что ситуация в Валкском крае с точки зрения доступного финансирования хуже, чем в других самоуправлениях. Ашераденс признал на заседании, что в 2025 году финансовое положение Валкского самоуправления временно улучшилось после продажи котельной, однако это не решило проблем.
Сумма задолженности жителей в мае этого года превысила миллион евро (позже мэр Валки уточнил, что большая часть долгов возникла давно).
Министр заявил, что план финансовой оптимизации, принятый Валкской краевой думой, следует пересмотреть, чтобы в первую очередь обеспечить выполнение автономных функций муниципалитета. Выделение средств из фондов на непредвиденные обстоятельства не следует поддерживать, поскольку это противоречило бы нормативным актам.
В настоящее время Валкскому краю остро не хватает 370 887 евро, и Министерство финансов рекомендует получить эту сумму за счет переноса платежей по государственному кредиту на будущие годы.
"С сожалением должен сказать, что я не могу согласиться с оценкой Министерства финансов и могу лишь частично согласиться с его предложением", - заявил мэр Валки Вент Арманд Крауклис. Он напомнил, что в ходе административно-территориальной реформы эксперты предупреждали о невозможности существования такого региона без регулярного дополнительного финансирования, а предложенная Валкой модель создания края была отвергнута самоуправлениями, которые Валка надеялась присоединить.