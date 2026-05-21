В Верманском саду на выходных можно будет найти вещи, которых нет в обычных магазинах
В эти выходные в Верманский сад стоит заглянуть даже тем, кто не планировал ничего покупать: парк на два дня превратится в ярмарку красивых вещей, авторских находок, сладостей и небольших удовольствий от латвийских мастеров.
В выходные, 22 и 23 мая, с 10:00 до 18:00 Верманский сад в Риге превратится в пространство стиля, красоты и творчества: здесь пройдет ярмарка Elegance.
Мероприятие соберет более 50 дизайнеров, художников, ремесленников и домашних производителей со всей Латвии. Посетителям предложат уникальные изделия, качественные продукты и вдохновляющую атмосферу в самом центре Риги.
Ярмарка Elegance задумана как событие, где встречаются современный дизайн, высокое качество и изысканная эстетика. Это не просто место для покупок, а возможность открыть для себя таланты латвийских дизайнеров, ремесленников и художников.
Посетители смогут познакомиться и приобрести:
- современную одежду и аксессуары: сезонные коллекции, авторскую одежду и уникальные аксессуары;
- изысканные украшения: авторские работы, подчеркивающие индивидуальность и личный стиль;
- предметы дизайна: интерьерные акценты, арт-объекты и оригинальные дизайнерские решения;
- подарки: особые изделия к праздникам, юбилеям и для повседневной радости;
- сладости и продукцию домашних производителей: домашние торты, лакомства, натуральные продукты и сезонные деликатесы.
Во время мероприятия также будут доступны развлечения для детей, студия красоты, свежая домашняя выпечка, горячий кофе и другие угощения.