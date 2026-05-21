Видео министра Израиля, оскорбляющего иностранных активистов, вызвало протесты в Европе

Бен Гвир в ответ Саару сообщил, что именно так нужно вести себя со сторонниками террора. «В правительстве есть те, кто до сих пор не понял, как вести себя со сторонниками террора. От министра иностранных дел Израиля ожидается понимание того, что Израиль перестал быть ребенком. Любой, кто приезжает на нашу территорию, чтобы поддерживать террор и отождествлять себя с ХАМАС, будет задержан, и мы не подставим ему другую щеку», - отметил он.