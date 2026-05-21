Видео министра Израиля, оскорбляющего иностранных активистов, вызвало протесты в Европе
Видео с насмешками израильского министра над задержанными активистами "флотилии Газы" вызвало международный скандал: европейские страны требуют объяснений, а власти Израиля публично дистанцируются от поведения политика.
Поведение министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, который крайне неуважительно относился к задержанным активистам «флотилии Газы», вызвало возмущение правительств нескольких европейских стран и членов израильского руководства. На видео, опубликованном в среду на платформе X, Бен-Гвир вместе с группой сторонников размахивает израильским флагом и высмеивает активистов «Gaza Sumud Flotilla», которые стоят на коленях в наручниках в израильском портовом городе Ашдод. «Добро пожаловать в Израиль, здесь хозяева — мы», — кричит Бен-Гвир в опубликованной записи. В подписи к видео в посте Бен-Гвира говорится: «Вот так мы встречаем сторонников терроризма».
May 20, 2026
Флотилия была остановлена израильскими властями на этой неделе. 430 активистов были перемещены на израильские суда, а в среду доставлены в Ашдод.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар дистанцировался от действий Бен-Гвира. «Вы сознательно нанесли ущерб нашей стране этим недостойным представлением — и не в первый раз», — написал Саар в X, добавив, что Бен-Гвир «не является лицом Израиля».
«Вы растратили огромные, профессиональные и успешные усилия, приложенные многими людьми - от солдат ЦАХАЛ до сотрудников Министерства иностранных дел и многих других. Нет, вы не являетесь лицом Израиля».
Вскоре после этого МИД Израиля опубликовал фотографии под заголовком «Вот наши ценности», на которых израильские полицейские раздают задержанным активистам воду и разговаривают с ними.
Бен Гвир в ответ Саару сообщил, что именно так нужно вести себя со сторонниками террора. «В правительстве есть те, кто до сих пор не понял, как вести себя со сторонниками террора. От министра иностранных дел Израиля ожидается понимание того, что Израиль перестал быть ребенком. Любой, кто приезжает на нашу территорию, чтобы поддерживать террор и отождествлять себя с ХАМАС, будет задержан, и мы не подставим ему другую щеку», - отметил он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поведение Бен-Гвира не отражает ценности и нормы Израиля. При этом он подчеркнул, что Израиль имеет право «предотвращать заход в свои территориальные воды и достижение Газы провокационными флотилиями, поддерживающими террористов ХАМАС». Нетаньяху также сообщил, что поручил соответствующим органам как можно скорее депортировать активистов.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила об «унизительном и недопустимом» обращении с активистами. «Поведение израильского министра Бен-Гвира недостойно любого человека, занимающего государственную должность в демократическом государстве», - подчеркнула она.
МИД Италии и Франции отреагировали на видео Бен-Гвира, вызвав израильских послов в этих странах, а правительство Греции осудило его поведение и выразило официальный протест Израилю.
«То, что видно на видео министра Бен-Гвира, абсолютно неприемлемо и противоречит любым основам защиты человеческого достоинства», — заявил в X министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала в X, что «неприемлемо обращаться подобным образом с этими демонстрантами, включая многих граждан Италии, нарушая человеческое достоинство». Она потребовала извинений и «официальных объяснений произошедшего».
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посол Израиля во Франции был вызван для выражения возмущения Парижа и требования объяснений по поводу действий Бен-Гвира. По его словам, с французскими участниками флотилии «следует обращаться с уважением и как можно скорее освободить их».
Посол США в Израиле Майк Хакаби охарактеризовал действия активистов, направлявшихся в сектор Газа, как «глупую выходку», однако Бен-Гвир, по словам Хакаби, «предал достоинство своей нации».
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал действия Бен-Гвира «абсолютно неприемлемыми» и заявил, что они противоречат ценностям, которых Германия и Израиль стремятся придерживаться совместно.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что видел «ужасающее» и «бесчеловечное» видео, на котором израильский министр и полиция унижают участников флотилии. Испания вызвала временного поверенного Израиля в Мадриде и потребовала немедленного освобождения активистов и публичных извинений. Португалия также вызвала израильского посла.
Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что показанные на видео действия нарушают «базовые стандарты уважения и достоинства».
Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен сообщил, что связался с Сааром по поводу инцидента. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал увиденное на видео глубоко тревожным.