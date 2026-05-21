Хорошо ли "хорошо" кушать? Детское ожирение в Латвии достигло масштабов пандемии
Латвийские врачи бьют тревогу: у части подростков с ожирением вес уже приближается к 100 килограммам. Исследователи предупреждают — страна сталкивается с угрозой будущей эпидемии диабета, болезней сердца и ранней инвалидности.
Детское ожирение в Латвии становится все более заметной проблемой. И это еще слабо сказано. Ожирение среди детей достигло масштабов пандемии и обоснованно считается одной из самых серьезных проблем общественного здоровья XXI века — теперь уже и у нас.
Чтобы понять реальные масштабы ситуации и влияющие на нее факторы, Рижский университет Страдиня начал масштабный проект — исследование «Фенотипы ожирения и связанные с ними иммунные, метаболические и поведенческие факторы у детей в Латвии, а также их связь с изменением веса». Что показало это исследование?
Об исследовании
В исследовании планируется охватить 160 детей и подростков с индексом массы тела выше 95-го перцентиля, то есть страдающих ожирением. Представляя результаты по первым 100 детям и подросткам с различными степенями ожирения в возрасте от 10 до 18 лет, исследователи пришли к следующим выводам:
- ожирение среди детей действительно достигло масштабов пандемии;
- этой проблеме необходимо уделять внимание, поскольку ожирение не только снижает качество жизни, но уже в детстве значительно повышает риск метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний;
- ожирение влияет на иммунную систему ребенка, повышая риск инфекционных, аутоиммунных и онкологических заболеваний.
Как проявляется детское ожирение?
При измерении различных параметров тела было установлено, что 21% участников соответствовали критериям тяжелого ожирения, а 12% — очень тяжелого ожирения. Тенденция действительно более чем тревожная: средний возраст участников как в группе здорового, так и нездорового ожирения составил 13 лет, однако средний вес в метаболически нездоровой группе достигал почти 100 килограммов.
Как признали исследователи, это указывает на слишком позднее вмешательство — программы коррекции веса следовало бы начинать уже в дошкольном возрасте. Сейчас такие программы доступны с семи лет, однако в большинстве случаев уже к этому возрасту заметны признаки того, что ребенку необходим контроль веса.
Одним из изучаемых факторов был образ жизни детей — время перед экранами, частота занятий спортом, перекусы между приемами пищи и после ужина, потребление сладких напитков. Кратко вывод звучит так: чем полнее дети, тем хуже их привычки. С учетом того, что сети быстрого питания и переработанные продукты относительно недавно массово пришли в Латвию, последствия пандемии ожирения среди детей мы можем «пожинать» именно сейчас.
Прогнозы для здоровья будущих взрослых неутешительны
Полученные результаты свидетельствуют о высокой распространенности тяжелого и очень тяжелого ожирения среди участников исследования. Ожирение повышает риск метаболически нездорового ожирения, а также значительно увеличивает риск осложнений — как в детском и подростковом возрасте, так и во взрослом.
Среди возможных последствий — повышенный риск сердечных заболеваний, нарушения обмена веществ, диабет второго типа, болезни печени и поджелудочной железы. Исследователи также указывают на другие последствия: лишний вес влияет на иммунитет и психоэмоциональное состояние детей. Такие дети чаще и тяжелее болеют инфекционными заболеваниями, страдают от головных и болей в животе. Лишний вес повышает риск депрессии, снижает самооценку ребенка и ухудшает качество его жизни. Большое потребление сахара, в свою очередь, может способствовать гиперактивности и даже агрессии.
Последствия, объясняют исследователи, гораздо более масштабны — все эти факторы влияют на способность ребенка учиться, получить желаемую профессию и полноценно реализовать себя во взрослой жизни. Меньше возможностей трудоустройства, выше вероятность хронических заболеваний и даже инвалидности. Это означает для государства большие расходы на медицину и социальную поддержку. Кроме того, ожирение вызывает проблемы репродуктивного здоровья и сокращает продолжительность жизни.
Можно с уверенностью сказать, что здоровье будущего общества Латвии находится в крайне рискованном положении уже сегодня.