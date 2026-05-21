У бывшего здания Службы госдоходов в Риге заметили дрон - он выполнял неожиданную работу
В Латвии мойка окон высоток начинает выглядеть как кадр из будущего: вместо людей на тросах к фасаду подлетает крупный дрон со струей воды. Новый способ уже испытали на бывшем здании Службы государственных доходов — он быстрее и дешевле, но подходит не для всех случаев.
В Латвии начали использовать дроны для мытья окон высотных и других остекленных зданий. По словам специалистов, такая уборка быстрее и дешевле, чем ручная работа. Один из таких моющих дронов уже поднялся в воздух у здания Единого офиса госучреждений, ранее известного как здание Службы государственных доходов, сообщает «900 sekundes».
Пилоту дрона во время работы приходится одновременно выполнять несколько задач: внимательно управлять полетом крупного аппарата и педалью регулировать струю воды, с помощью которой моют окна.
По словам пилота дрона Марциса Саусиньша, управление таким аппаратом в целом не сильно отличается от управления другими дронами, однако есть свои нюансы.
«Основа, база управления такая же — рычаги для регулирования высоты и направления. Но здесь нужно больше следить за давлением воды, потому что оно немного влияет на поведение дрона», — объясняет Саусиньш.
Он также отмечает, что чем сильнее порывы ветра, тем больше дрон отталкивает от объекта, который нужно мыть.
Работы выполняют два человека — пилот дрона и его помощник. Пилот занимается непосредственно мойкой, а помощник следит за безопасностью. Каждый полет согласовывается с ответственными учреждениями: запуск дрона и работы по мойке проводятся только после получения разрешения.
Представитель компании по обслуживанию зданий Hagberg Армандс Виксна рассказывает, что с помощью дрона в среднем можно вымыть около 200 квадратных метров в час. Используемый аппарат произведен в Норвегии и позволяет значительно ускорить и упростить мойку окон и других частей здания.
«Если мы летаем с дроном, не нужно организовывать строительные леса, подъемники, вышки и дополнительные человеческие ресурсы. Мы можем сделать это быстро и эффективно», — говорит Виксна.
В компании считают, что дроны частично заменят ручной труд. При этом полностью отказаться от людей пока нельзя: мойщик вручную лучше справится с окнами, которые долго не чистили и где нужно сильнее нажимать губкой. Дрон же выгоднее использовать в случаях, когда чистоту окон поддерживают регулярно и грязь не успевает сильно въесться.