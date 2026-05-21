"Это точно Траволта?" Преображение 72-летнего актера вызвало обсуждение в Сети
Джон Траволта снова заставил говорить о себе весь интернет: на Каннском фестивале 72-летний актер появился настолько помолодевшим, что соцсети тут же заполнили слухи о пластике, "уколах красоты" и даже теориях о двойнике.
Джон Траволта вышел на красную дорожку вместе со своей 26-летней дочерью Эллой Блю Траволтой — и буквально взорвал соцсети. Звезда «Криминального чтива» и «Бриолина» появился перед фотографами в элегантном черном костюме с белой рубашкой, кремовом берете и золотистых очках с прозрачными линзами. Особое внимание поклонники обратили на его заметно посвежевшее лицо, подтянутый овал и аккуратно оформленную темную бороду.
Многие пользователи сети признались, что не сразу узнали актера. В интернете тут же появились слухи о возможном вмешательстве пластических хирургов. Одни предположили, что Траволта мог воспользоваться популярными препаратами для похудения, другие заговорили о современной подтяжке лица.
What is John Travolta's secret? pic.twitter.com/WdlHw6hCg3— Modern History (@modernhistory) May 20, 2026
По данным западных СМИ, специалисты в области эстетической медицины считают, что актер мог прибегнуть к так называемому «микро-фейслифтингу» — щадящей процедуре омоложения с использованием пересадки собственного жира. Предполагается, что такая техника помогает вернуть объем лицу, разгладить глубокие морщины и при этом сохранить естественную мимику без эффекта «застывшего лица».
В соцсетях мнения разделились. Одни восхищались внешностью актера и уверяли, что он выглядит «лучше, чем когда-либо». Другие же сочли перемены слишком резкими. «Кто его хирург? Срочно нужны контакты!»; «Он выглядит потрясающе»; «Это точно Траволта?»; «Как будто версия, созданная ИИ», — писали пользователи.
Некоторые даже начали строить конспирологические теории, сравнивая ситуацию с обсуждениями внешности других голливудских звезд.
John Travolta, 72, looks unrecognizable at Cannes— TaraBull (@TaraBull) May 15, 2026
The 72-year-old showed up in a cream beret, round glasses, sharp beard & black suit for his directorial debut premiere pic.twitter.com/QBvy8CEWtk
Сам Траволта слухи о пластике напрямую не комментировал, однако объяснил свой необычный стиль. В интервью CNN актер рассказал, что хотел выглядеть как режиссеры старой школы. «Старые режиссеры носили береты и очки. Я подумал: именно так я и сделаю. В этот раз я режиссер — значит, должен выглядеть как режиссер старой школы», — отметил актер.
На фестивале Траволта не только представил свой режиссерский дебют, но и получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в мировой кинематограф. Получая награду, актер эмоционально поблагодарил публику и признался, что не ожидал такого признания.