Скоро люди перестанут реагировать: эксперт призвал изменить систему оповещения об угрозах
На фоне продолжающихся инцидентов с военными дронами в Латвии все чаще звучит вопрос: не парализует ли тревога жизнь страны сильнее, чем сама угроза? Эксперты предлагают менять систему предупреждений по украинскому примеру.
В Латвии необходимо искать более гибкие решения для информирования общества и действий в случае угроз, заявил в четверг в интервью TV3 эксперт по безопасности, исследователь Рижского университета Страдиня Виталий Ракстиньш. Он отметил, что в настоящее время предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве в значительной степени останавливают всю общественную и экономическую жизнь, чего и добивается противник. Однако возникает вопрос, насколько такие действия соразмерны угрозе.
По его мнению, необходимо искать более гибкие решения, в том числе перенимая украинский опыт и практику городов этой страны, где угрозы возникают регулярно. Эксперт считает, что оповещения через систему сотового вещания могут сохраниться, однако было бы целесообразно создавать альтернативные, более гибкие решения — например, приложения, в которых предоставлялась бы более точная и регулярно обновляемая информация о том, где угроза наиболее реальна, а где вероятность ниже и нет необходимости останавливать повседневную жизнь.
Ракстиньш признал, что при регулярном получении расплывчатых предупреждений существует риск, что люди устанут от них и перестанут реагировать.
С момента появления в Латвии первых заблудившихся военных дронов Ракстиньш видит улучшения в сфере гражданской обороны, однако, по его словам, изменения происходят медленно. При этом эксперт отметил, что нигде, включая Украину, ситуация в этой области не является идеальной.
Ранее продюсер Андрей Экис заявил, что нынешняя система оповещения в Латвии устарела и не отвечает реальности. По его мнению, в кризис люди должны получать не сухие предупреждения, а понятные инструкции.
В Латвии в четверг зафиксировали как минимум один дрон, залетевший из-за рубежа: его заметили над Краславским краем. На фоне новых предупреждений об угрозе воздушному пространству власти напоминают жителям главное правило — не выходить на улицу, а искать более безопасное место внутри здания.