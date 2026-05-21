В Латвию залетел дрон из-за рубежа: что известно о новой воздушной угрозе
В Латвии в четверг зафиксировали как минимум один дрон, залетевший из-за рубежа: его заметили над Краславским краем. На фоне новых предупреждений об угрозе воздушному пространству власти напоминают жителям главное правило — не выходить на улицу, а искать более безопасное место внутри здания.
В четверг в Латвии был зафиксирован как минимум один дрон, залетевший из-за рубежа, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС). В самоуправлении Краславского края агентству LETA подтвердили, что дрон был замечен над территорией края.
Организатор гражданской защиты самоуправления Айварс Белковскис сообщил агентству LETA, что беспилотный летательный аппарат видели жители, которые сообщили об этом самоуправлению. С учетом произошедшего в думе созвано заседание комиссии по гражданской защите.
Ранее сообщалось, что сегодня утром возможная угроза воздушному пространству была объявлена в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне и Даугавпилсе.
Как обычно в таких случаях, были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
НВС совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленно реагировать на потенциальную угрозу, заявили в армии. Ранее НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.
В случае воздушной угрозы автоматическая эвакуация жителей, посетителей или школьников из общественных зданий не требуется, ранее сообщали агентству LETA в Центре кризисного управления.
В такой ситуации главное — не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания. Также необходимо соблюдать принцип двух стен — находиться там, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум две стены. Кроме того, следует закрыть окна и двери, отойти от окон, стеклянных поверхностей и наружных стен, а также следовать указаниям ответственных служб, отметили в Центре кризисного управления.
«Действия в случае воздушной угрозы отличаются от действий при тревоге об эвакуации здания. Не нужно покидать здание, если только об этом отдельно не сообщили ответственные службы или если в самом здании не возникла прямая угроза — например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых находиться в здании больше небезопасно», — подчеркнули в центре.
Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг даже в случае воздушной угрозы продолжают работу, соблюдая меры предосторожности и адаптируя действия к конкретной ситуации, подчеркивает Центр кризисного управления.
В то же время сейчас разрабатываются рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Их планируется опубликовать в ближайшее время. В дальнейшем они могут обновляться в зависимости от изменения рисков или появления дополнительной информации.
В среду и вторник жители нескольких краев Латвии в Латгале и Видземе также получали сообщения системы сотового вещания о возможной угрозе воздушному пространству. В некоторых местах Латгале такие предупреждения во вторник приходили даже дважды — около полудня и ближе к вечеру. Ни в одном из этих случаев дрон в Латвии зафиксирован не был.
В обществе и среди должностных лиц началась дискуссия о том, нужно ли и как именно совершенствовать алгоритмы действий при таких регулярных предупреждениях, поскольку они существенно останавливают общественную и экономическую жизнь в краях.
Тем временем во вторник истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил дрон над Эстонией, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Похожие сообщения системы сотового вещания жители Латгале получали и ранее в последние месяцы. Они были связаны, вероятнее всего, с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны также взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди до сих пор в таких инцидентах не пострадали. Однако последний случай в Резекне сначала привел к отставке министра обороны, а затем и всего правительства Силини. Сейчас идут переговоры о формировании нового правительства. Пока оно не утверждено, работу продолжает Кабинет министров под руководством Силини.