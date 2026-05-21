Фестиваль Розового супа в Вильнюсе (2025)
Столица Литвы Вильнюс окрасилась в ярко-розовые цвета, когда тысячи людей собрались, чтобы отпраздновать третий ежегодный Фестиваль Розового супа в Вильнюсе, ...
Вильнюсский аэропорт переименуют в "Свекольный порт": Литва готовится к Фестивалю розового супа
В следующие выходные Вильнюс окрасится в розовый цвет: с 29 по 31 мая в городе пройдет масштабный Международный фестиваль розового супа. В этом году к нему присоединятся более 300 мест и культурных пространств.
Где искать розовые сюрпризы?
Розовая атмосфера будет царить в гостиницах, музеях, аэропорту, на железнодорожном вокзале и в кафе, которые подготовили для гостей фестиваля специальные предложения. Всего в празднике розового супа по всему Вильнюсу примут участие более 300 локаций, и все они будут отмечены на фестивальной карте.
«За последние годы фестиваль превзошел наши первоначальные ожидания и по числу посетителей, и по международному интересу. То, что начиналось как однодневный праздник, в этом году выросло в трехдневную программу с новыми мероприятиями по всему городу. Этот праздник — возможность встретиться с соседями, друзьями и гостями города в каждом районе Вильнюса», — рассказала руководитель коммуникации официального агентства по развитию туризма Вильнюса Go Vilnius Эгле Гирджияускайте.
Фестивальная карта поможет каждому спланировать свои особенные розовые выходные. В этом году мероприятия пройдут по всему городу, в том числе в хорошо известных местах Вильнюса.
Вильнюсский международный «свекольный порт» и самая большая обеденная пауза в городе
На время фестиваля Вильнюсский аэропорт переименуют в Vilnius Pinkternational Beetport — Вильнюсский международный розовый «свекольный порт». Центральный железнодорожный вокзал станет Pink Soup Railway Station — «Розовой суповой железнодорожной станцией». От вокзала через основные фестивальные площадки гостей будет бесплатно возить специально оформленный Розовый автобус.
Еще одно событие этого года — синхронная обеденная «Розовая пауза». 29 мая в 12:00 пройдет один из самых масштабных коллективных обедов не только в Литве, но и за ее пределами. Жители и компании одновременно будут есть šaltibarščiai — холодный свекольный суп — в офисах, парках, ресторанах и на террасах.
Исторический рынок Халес на время фестиваля превратится в огромную pop-up-закусочную, а по вечерам — в площадку «Розовых ночей» с дискотекой и специальными коктейлями до позднего вечера.
Бары и ночные заведения также обещают программу для тех, кто захочет продолжить праздник после захода солнца. В афише — вечера живой музыки, подборки розовых и зеленых напитков, коктейли, вдохновленные холодным пивом, и даже розовая дискотека.