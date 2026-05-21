Сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира сегодня предстоит трудная игра против Финляндии
Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Цюрихе проведет четвертый матч чемпионата мира, встретившись со сборной Финляндии, которая одержала три победы в трех играх.
Матч группы А на арене Swiss Life начнется в 17:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию организует LTV7.
Латвийские хоккеисты в субботу проиграли Швейцарии со счетом 2:4, в воскресенье обыграли Германию — 2:0, а во вторник уступили Австрии — 1:3.
Финны победили Германию — 3:1, Венгрию — 4:1 и США — 6:2.
В группе А у Швейцарии 12 очков в четырех матчах, а у Финляндии и Австрии — по девять очков после трех и четырех игр соответственно. Далее с пятью очками в четырех матчах идут США, за которыми с тремя очками следуют Венгрия и Латвия. У Германии одно очко, а Великобритания пока остается без очков.
В четверг в группе А также состоится матч между Великобританией и Швейцарией, который начнется в 21:20 в Цюрихе.
В группе B, матчи которой проходят во Фрибуре, в первой игре дня в 17:20 встретятся Норвегия и Канада, а в 21:20 — Дания и Словакия. Чемпионат мира в прямом эфире транслируют LTV7 и сайт Lsm.lv.
В группе B лидирует Чехия с десятью очками после четырех матчей. Далее с девятью очками идет Канада, восемь очков у Словакии, по шесть набрали Норвегия и Швеция, три очка у Словении, а Дания и Италия пока остаются без очков.