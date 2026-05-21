В одном из рижских микрорайонов скоро отключат горячую воду. Жителям объяснили, что делать
Предприятие Rīgas siltums сообщает о том, что 26 мая проведет гидравлические проверки безопасности тепловых сетей котельных на улицах Гобас, 33A, и Керамикас, 2A. Во время проверок в Болдерае не будет горячей воды.
Все в курсе
О плановом прекращении подачи теплоэнергии заранее проинформированы владельцы домов и управляющие, в обязанности которых входит уведомление жильцов. В Rīgas siltums напоминают, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение внутренних систем теплоснабжения от городских тепловых сетей.
В целях безопасности жителей перед гидравлическими испытаниями теплоноситель охлаждают до +45 градусов, чтобы в случае повреждений в окружающую среду не попала горячая вода зеленоватого цвета. Поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже вечером предыдущего дня.
Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Подачу горячей воды планируется восстановить уже вечером того же дня, за исключением мест, где будут выявлены повреждения тепловых сетей. В таких случаях перебои с горячей водой могут продолжаться до устранения неисправностей.
Как распознать повреждение тепловых сетей?
Во время гидравлических испытаний в месте повреждения возможна утечка воды зеленоватого цвета. Вода окрашена специальным красителем, который не опасен для здоровья и окружающей среды.
Что делать при обнаружении утечки?
При обнаружении утечки зеленоватой воды жителей просят немедленно сообщить об этом по круглосуточному бесплатному телефону службы клиентов: 80 0000 90.
В Rīgas siltums обращают внимание, что во время проверок тепловые сети являются объектами повышенной опасности — давление теплоносителя в них достигает 10–16 бар.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к плановым гидравлическим проверкам тепловых сетей.
