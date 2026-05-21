В одном из рижских микрорайонов скоро отключат горячую воду. Жителям объяснили, что делать

Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня. Подачу горячей воды планируется восстановить уже вечером того же дня, за исключением мест, где будут выявлены повреждения тепловых сетей. В таких случаях перебои с горячей водой могут продолжаться до устранения неисправностей.