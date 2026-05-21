Еврокомиссия признала наличие энергетического шока и озвучила неприятный прогноз в отношении Латвии
Как сообщает Представительство Европейской комиссии в Латвии, весенний экономический прогноз Еврокомиссии на 2026 год предполагает более слабую экономическую активность из-за конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал новый энергетический шок, ускорил инфляцию и ухудшил экономические настроения.
Нехорошие тенденции
До конца февраля 2026 года ожидалось, что экономика Европейского союза продолжит умеренный рост при одновременном снижении инфляции, однако после начала конфликта прогнозы существенно ухудшились. Уже спустя несколько недель после начала конфликта был зафиксирован рост инфляции, главным образом из-за резкого подорожания энергоресурсов, что также ослабило экономическую активность. Предполагается, что в 2027 году ситуация несколько улучшится, если напряженность на энергетических рынках снизится.
Комиссар Европейской комиссии по экономике и производительности, а также по внедрению и упрощению законодательства Европейского союза Валдис Домбровскис, комментируя прогноз для Латвии, заявил: "Конфликт на Ближнем Востоке вызвал существенный рост цен на энергию, негативно повлияв на экономику Латвии и всего Европейского союза. Согласно весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, рост экономики Европейского союза в 2026 году составит 1,1%, что ниже предыдущих ожиданий, а инфляция вырастет до 3,1%. Аналогичные тенденции ожидаются и в Латвии, где после более быстрого роста в 2025 году — на 2,1% — в этом году прогнозируется рост на уровне 1,4%, а инфляция, в значительной степени из-за повышения цен на энергию, достигнет 3,6%. Рост латвийской экономики продолжат поддерживать частное потребление и инвестиции фондов Европейского союза".
"Реагируя на этот энергетический шок, странам Европейского союза необходимо учитывать опыт предыдущих кризисов: поддержка должна быть временной, целевой и направленной на жителей и предприятия, которых рост цен затрагивает сильнее всего, при сохранении финансовой устойчивости и без стимулирования потребления ископаемого топлива. Также необходимо продолжать реформы, укрепляющие энергетическую независимость и конкурентоспособность экономики". - добавил латвийский еврокомиссар.
Прогнозы ухудшились
В 2025 году валовой внутренний продукт Европейского союза вырос на 1,5%, однако теперь прогнозируется, что в 2026 году рост замедлится до 1,1%, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем ожидалось в осеннем прогнозе 2025 года. В 2027 году рост валового внутреннего продукта должен ускориться до 1,4%.
Прогнозы по еврозоне также ухудшились: рост экономики в 2026 году снижен с 1,2% до 0,9%, а в 2027 году — с 1,4% до 1,2%.
Инфляция в Европейском союзе в 2026 году, как ожидается, достигнет 3,1%, что на целый процентный пункт выше прежнего прогноза, а в 2027 году снова снизится до 2,4%. В еврозоне прогноз инфляции также пересмотрен в сторону повышения: по сравнению с осенними прогнозами показатель на 2026 год вырос с 1,9% до 3%, а на 2027 год — с 2% до 2,3%.
