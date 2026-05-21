Еврокомиссия признала наличие энергетического шока и озвучила неприятный прогноз в отношении Латвии

Комиссар Европейской комиссии по экономике и производительности, а также по внедрению и упрощению законодательства Европейского союза Валдис Домбровскис, комментируя прогноз для Латвии, заявил: "Конфликт на Ближнем Востоке вызвал существенный рост цен на энергию, негативно повлияв на экономику Латвии и всего Европейского союза. Согласно весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, рост экономики Европейского союза в 2026 году составит 1,1%, что ниже предыдущих ожиданий, а инфляция вырастет до 3,1%. Аналогичные тенденции ожидаются и в Латвии, где после более быстрого роста в 2025 году — на 2,1% — в этом году прогнозируется рост на уровне 1,4%, а инфляция, в значительной степени из-за повышения цен на энергию, достигнет 3,6%. Рост латвийской экономики продолжат поддерживать частное потребление и инвестиции фондов Европейского союза".