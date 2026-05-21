Проводив из Пекина Трампа, Си Цзиньпин принял и Путина. Что скрывается за их заверениями в нерушимой дружбе?

В Пекине понимают, что Россия загнана в угол: альтернативных покупателей у нее не много. Китай же развивает возобновляемую энергетику и располагает большими запасами угля. К тому же, остается теоретическая возможность реализации давно замороженного проекта строительства четвертой нитки газопровода из Туркменистана. «В краткосрочном периоде значение России как экспортера энергоресурсов в Китай действительно увеличилось. Но Китай обычно не любит принимать влияющие на долгосрочную ситуацию решения в такие моменты, как сейчас, — отмечает в разговоре с “Новой-Европа” Темур Умаров. — Китайская переговорная позиция сейчас не такая сильная, как была до кризиса с перекрытым Ормузским проливом. И я не думаю, что, исходя из этого положения, Китай сейчас будет принимать решения с потенциальными последствиями на десятилетия вперед». По словам эксперта, «стратегия КНР состоит в том, чтобы выждать момент, когда условия будут как минимум такими же, как до войны в Иране, или еще лучше». И тогда Китай сможет выбить для себя максимально выгодные условия.