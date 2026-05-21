Ветер сорвал кресты с куполов: в Лиепае спасают исторический храм
В Лиепая объявлен сбор средств на восстановление старообрядческого храма Троицы Живоначальной — уникального памятника деревянного зодчества и одного из символов города. Об этом сообщила Лиепайская старообрядческая община в своем Facebook.
Храм, расположенный в северной части города, считается единственным в Балтии семикупольным деревянным старообрядческим храмом. На протяжении более 120 лет его силуэт остается неотъемлемой частью городского пейзажа.
Как отмечают представители общины, серьезный ущерб зданию нанесли балтийские штормы и влажный морской климат. Сильный ветер сорвал с куполов два дубовых креста, а деревянные конструкции со временем начали разрушаться из-за сырости и погодных условий.
«В год юбилея два купола стоят без крестов, и смотреть на это особенно тяжело», — говорится в обращении общины.
По словам представителей прихода, храму необходим масштабный ремонт, однако у небольшой религиозной общины недостаточно средств для проведения восстановительных работ. В связи с этим жителей Лиепаи и всех неравнодушных просят поддержать проект пожертвованиями.
Собранные средства планируется направить на восстановление куполов, укрепление деревянных конструкций и дальнейший ремонт здания, которое является частью культурного и архитектурного наследия Латвии.