Жителям Латвии объяснили, почему нынешний кризис ударит по ним сильнее, чем по населению других стран ЕС
Как сообщают экономисты Swedbank, до начала войны на Ближнем Востоке они ожидали более низкую инфляцию и более сильный рост ВВП в Латвии и остальной Европе, однако эти прогнозы не сбудутся. Даже если предположить, что судоходство в Ормузском проливе вскоре возобновится, рост цен на энергоносители повысит инфляцию в Латвии в среднем до 4,2% в этом году и до 3% в 2027 году. Рост ВВП в этом году замедлится до 1,9%, а в следующем году может составить 2,3%.
"Мы по-прежнему ожидаем, что рост зарплат будет более быстрым, чем рост цен, поэтому покупательная способность домохозяйств продолжит увеличиваться, поддерживая частное потребление. Поскольку инфляция растет и в еврозоне, Европейский центральный банк в этом году может повысить процентную ставку с нынешних 2% до 2,5%, однако к концу следующего года, по мере замедления инфляции, вновь снизит ее", - отмечают эксперты.
По их мнению, чем дольше Ормузский пролив будет оставаться закрытым, тем мрачнее становятся перспективы. В альтернативном сценарии инфляция в Латвии в этом году в среднем может достичь 8%, а в следующем — 7,5%, тогда как рост ВВП может замедлиться соответственно до 1% и 0,8%.
Угасают надежды на быстрый рост
После затяжной стагнации ВВП Латвии в 2025 году вырос на 2,1%, и в начале этого года продолжился ряд позитивных тенденций, наблюдавшихся в прошлом году. Инфляция заметно снизилась. Темпы кредитования были высокими, рос оптимизм участников экономики, увеличивались объемы розничной торговли, активность карточных платежей, а также выпуск в сфере услуг.
Война на Ближнем Востоке испортила картину. В марте и апреле инфляция резко выросла из-за скачка цен на топливо. Изменения заметны и в показателях экономических настроений. Если настроение предпринимателей в последние месяцы оставалось хорошим, то потребители в апреле стали более пессимистичными. Среди главных причин — рост инфляционных ожиданий и опасения по поводу развития экономики.
Как кризис почувствует Латвия?
"Латвийские домохозяйства сильнее подвержены шокам цен на энергоносители, чем домохозяйства в среднем по ЕС или остальной Балтии. Большая часть расходов домохозяйств идет на отопление и электроэнергию, а также на дизельное топливо, что особенно важно, учитывая, что самый резкий рост цен произошел именно на дизель", - указывает Swedbank.
Позитивным фактором является то, что экономика Латвии меньше зависит от природного газа, чем в 2021 году, а основными поставщиками являются США и Норвегия, а не страны Ближнего Востока. Кроме того, цена на электроэнергию до сих пор оставалась низкой благодаря как весенним паводкам, так и предыдущим инвестициям в возобновляемую энергетику в Балтийском регионе.
Прямое влияние энергетического ценового шока на инфляцию в Латвии может быть сильнее, чем в других странах региона. Однако реакция общего уровня потребительских цен на рост мировых цен на энергоносители, вероятно, не будет такой сильной, как в 2022 году. Это связано как с тем, что мировые цены на сырье растут не так стремительно, как в 2022 году, так и с текущей экономической ситуацией. На этот раз восстановление экономики только недавно началось, а спрос по-прежнему остается хрупким.
"Поэтому значительно реже будут наблюдаться ситуации, когда компании повышают цены сильнее, чем это оправдано ростом затрат — такое поведение часто наблюдалось в 2022 году. Финансовое положение компаний и ограниченные возможности повышать цены также будут сдерживать рост зарплат, которого работники могли бы требовать, сталкиваясь с ростом стоимости жизни", - делают вывод экономисты.
Как ранее писал Otkrito.lv, экономисты рассказали, в каком случае жителям Латвии придется сильно затянуть пояса из-за войны в Иране.