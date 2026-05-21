Легендарные голоса Enigma прозвучат в "Дзинтари": в Юрмале готовят особое шоу
31 августа в концертном зале «Дзинтари» состоится шоу Iconic Voices of Enigma - впервые культовая музыка Enigma будет представлена в формате масштабного концерта с живым вокалом, инструментальным сопровождением и впечатляющей визуальной постановкой.
Enigma всегда оставалась редким музыкальным феноменом - проектом, чье звучание мгновенно узнается во всем мире, но практически никогда не существовало в формате живых выступлений. Именно поэтому шоу Iconic Voices of Enigma стало особым событием для поклонников группы: легендарные композиции здесь обретают новую энергию, эмоциональную глубину и совершенно иное сценическое звучание.
На сцену выйдут вокалисты Enigma - Angel X, голос мирового хита «Return to Innocence», и Fox Lima (Alise Ketnere), чей вокал звучит в композициях «Social Song», «Age of Loneliness» и «Beyond the Invisible». Именно их голоса во многом сформировали ту самую мистическую атмосферу и фирменное звучание Enigma, узнаваемое миллионами слушателей по всему миру.
Созданный Михаэлем Крету (Michael Cretu) проект Enigma в свое время стал одним из самых необычных и успешных музыкальных явлений мировой сцены. Григорианские песнопения, этнические мотивы, электронная музыка и гипнотическая атмосфера сформировали уникальный музыкальный стиль, благодаря которому Enigma превратилась в культурный феномен 1990-х. За годы существования проекта было продано более 70 миллионов альбомов, а сама Enigma получила свыше 100 золотых и платиновых наград по всему миру.
Однако Iconic Voices of Enigma - это не попытка воспроизвести прошлое, а возможность услышать культовую музыку в живом исполнении - мощнее, глубже и ближе, чем когда-либо раньше. Живой звук, визуальные эффекты, хоровое сопровождение и узнаваемые голоса создают атмосферу полного погружения, превращая концерт в эмоциональный и почти медитативный опыт.
31 августа концертного зала Dzintari ждет двухчасовое шоу, в котором культовая музыка Enigma впервые раскроется как полноценное живое сценическое действие.