top! открыл новый магазин в Риге и вернулся в знакомое для покупателей место.
В Латвии
Сегодня 12:07
ФОТО: top! вернулся на привычную улицу - открытие нового магазина в Риге обошлось в 1 млн евро
27 мая в Риге, на улице Кудрас, 8B, открылся новый top!, вернувшись в место, где магазин и ранее был популярной у жителей точкой для покупок. В создание нового магазина был инвестирован один миллион евро, что позволило обустроить современную и удобную торговую среду на площади 414 кв. м.
Новый магазин стал 224-м магазином top! в Латвии, продолжив развитие торговой сети и укрепив ее присутствие в столице. В магазине были созданы рабочие места для 9 сотрудников.
В новом магазине особое внимание уделено свежей и качественной продукции. Покупателям доступны приготовленные на месте кондитерские изделия, созданные с особой заботой, а также широкий ассортимент местной продукции, в том числе выращенная в Латвии свинина.
Магазин оснащен современными и устойчивыми решениями, включая энергоэффективное оборудование и современное LED-освещение, что позволяет снизить потребление энергии и обеспечить более экологичную работу магазина.
Магазин открыт ежедневно с 8:00 до 22:00.