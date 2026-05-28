Сегодня 12:18
Цесис на лето открывает пешеходное пространство с фестивалями и концертами
Этим летом центр Цесиса по выходным будет принадлежать пешеходам, детям и фестивалям — автомобили уберут с улицы Ригас, а сезон откроет масштабный детский арт-фестиваль с театром, танцами и мастерскими.
С 30 мая по 30 августа в Цесисе улица Ригас превратится в летнюю пешеходную улицу, сообают в самоуправлении.
По летним выходным, с субботы 15:00 до воскресенья 18:00, для автомобильного движения будет закрыт участок улицы Ригас от улицы Касес до площади Рожу. Подъезд автомобилей к остальной части улицы Ригнас будет обеспечен со стороны улицы Лиела Катринас.
Уже на этой неделе, 30 мая, «Летнюю улицу» откроет Детский фестиваль искусств. Во время фестиваля детей и семьи порадуют познавательные и художественные мероприятия, игры, творческие мастерские, театральные представления, музыкальные и танцевальные выступления, выставки и другие события в разных местах города.