Битва за 2 триллиона евро: страны ЕС раскололись из-за нового бюджета
В ЕС начинается жесткая битва за почти два триллиона евро: страны Балтии требуют больше денег на безопасность и Rail Baltica, а богатые государства Запада отказываются платить больше в общий бюджет.
В Европейском союзе (ЕС) началась одна из самых сложных политических битв - переговоры по следующему многолетнему бюджету, который составляет почти два триллиона евро. В Брюсселе уже четко выделились два противоборствующих лагеря: так называемые "бережливые страны", которые не хотят большего бюджета, и в эту группу входят Франция, Германия и Швеция; и так называемые "друзья сплочения", которые хотят, чтобы следующий многолетний бюджет был больше. В эту группу входят страны Балтии, Восточной и Южной Европы, сообщает Lsm.lv.
Латвия особенно заинтересована в том, чтобы ЕС выделил достаточно средств на проекты обеспечения совместимости и развития инфраструктуры. Также есть возможность получить дополнительное финансирование из этого бюджета на продолжение проекта железной дороги Rail Baltica.
"Мы обязательно сделаем все, чтобы была отсылка к безопасности нашего региона и к инвестициям в границу и в оборону", - пообещал парламенский секретарь МИД Латвии Артём Уршульскис.
В свою очередь, экономные страны, или те, которые вносят в бюджет ЕС больше, чем получают, выступают против увеличения бюджета. "Позиция Швеции ясна - нам нужен лучший, а не больший бюджет", - заявила министр иностранных дел Швеции Джессика Розенкранц. Более терпимы датчане, имеющие профицит, а не дефицит национального бюджета, но они выступают против увеличения финансирования фермеров. "Мы готовы обсуждать увеличение расходов, но они должны быть ограниченными. Они должны быть сосредоточены на новых вызовах, например, на обороне, Украине, конкурентоспособности. Поэтому нам нужно расставить приоритеты. Мы не можем продолжать тратить все больше и больше на традиционные области финансирования", - заявила министр по европейским делам Дании Мари Бьерре.
В июне лидеры стран встретятся в Брюсселе и впервые будут говорить не о принципах, а о конкретных суммах денег. Тем временем Европейский парламент (ЕП), который имеет незначительное влияние на многолетний бюджет, но потребовал его увеличения на 10%, планирует затянуть процесс, если государства не примут меры, желаемые депутатами. "Мы делаем все, что в наших силах. Мы делаем еще один шаг, только в ноябре начиная рассматривать проект регламента о том, как подключить европейские финансовые инструменты, за счет которых мы финансируем Rail Baltica", - заявил вице-президент Европарламента Робертс Зиле (Национальное объединение).