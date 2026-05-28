Долги почти на 70 тысяч евро и зарплата 119 тысяч: что задекларировал Козловскис
В декларации Рихарда Козловскиса за 2025 год появились новые цифры: потенциальный министр сообщения и нынешний глава Министерства внутренних дел заработал на министерском посту 119 117 евро, при этом накоплений не указал, а его долговые обязательства составили почти 70 тысяч евро.
Потенциальный министр сообщения и нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») в прошлом году получил 119 117 евро зарплаты на посту министра, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует декларация должностного лица за 2025 год, доступная на сайте Службы государственных доходов.
Кроме того, в прошлом году Козловскис получил 1012 евро пособия от Государственного агентства социального страхования, а также 70 евро в виде процентов от Swedbank.
В конце прошлого года в его пользовании по-прежнему находились квартира в Юрмале и квартира в Марупской волости. Также на конец 2025 года в его владении оставался Nissan X-Trail 2018 года выпуска, а в собственности — Toyota Yaris Hybrid 2017 года выпуска.
В декларации Козловскиса не указаны накопления наличных или безналичных денежных средств. При этом долговые обязательства, размер которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, на конец 2025 года составляли у Козловскиса 69 691 евро.
В 2024 году Козловскис на посту министра внутренних дел получил 117 612 евро зарплаты.