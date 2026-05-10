Более 57 000 евро зарплаты и 29 000 евро пенсии: детали декларации депутата Сейма Скайдрите Абрамы
Внефракционный депутат Сейма Скайдрите Абрама в 2025 году задекларировала более 101 800 евро доходов. Помимо зарплаты в парламенте и пенсии, в декларации указаны недвижимость, крупные безналичные накопления и сберегательные облигации.
Внефракционный депутат Сейма Скайдрите Абрама в 2025 году задекларировала доходы на сумму более 101 800 евро, свидетельствует декларация должностного лица, поданная в Службу государственных доходов.
Большую часть доходов составила зарплата в Сейме — 57 379 евро, а также пенсионные выплаты на сумму более 29 000 евро. Депутат также получила доходы от продажи имущества, процентов и других источников.
Согласно декларации, Абраме принадлежит квартира в Риге, недвижимость в Салацгриве, а также несколько земельных участков в совместной собственности в Скултской волости.
Безналичные накопления депутата на конец 2025 года превышали 155 000 евро в разных кредитных учреждениях. Кроме того, ей принадлежат сберегательные облигации стоимостью 31 000 евро.
В то же время декларация показывает, что у Абрамы есть накопления в частных пенсионных фондах, однако нет страхования жизни с накоплением.