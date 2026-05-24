Главный "прогрессивный" депутат задекларировал почти 100 тысяч евро дохода
Лидер партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев задекларировал почти 100 тысяч евро доходов, крупные покупки недвижимости и ипотечный кредит. Стали известны подробности его накоплений, зарплаты и финансовых обязательств.
Руководитель фракции партии «Прогрессивные» в Сейме и сопредседатель партии Андрис Шуваев в прошлом году задекларировал доходы на общую сумму 97 444 евро, свидетельствует его декларация государственного должностного лица за 2025 год.
Помимо работы в Сейме, Шуваев в прошлом году был членом правления партии «Прогрессивные» и общества «Фонд свободы и солидарности», а также преподавателем Рижского университета им. Страдиня.
Наибольшую часть доходов Шуваева в прошлом году составила зарплата в Сейме — 89 064 евро, еще 4979 евро 34-летний депутат получил в виде пенсии.
1851 евро — в наследство, а в общей сложности 717 евро — в виде гонораров, в том числе 625 евро от SIA «Apgāds “Zinātne”» и 92 евро — от «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības».
Еще в общей сложности 382 евро Шуваев получил в виде процентов в банках Swedbank и SEB banka, 230 евро — в виде других доходов от Open.lv, а 222 евро — в качестве зарплаты в Рижском университете им. Страдиня.
В прошлом году депутат накопил 26 448 евро на счете Swedbank и 29 евро на счете SEB banka. Наличными Шуваев в прошлом году хранил 1590 евро. Политику на конец прошлого года принадлежали финансовые инструменты номинальной стоимостью 13 299 евро.
В прошлом году Шуваеву принадлежала недвижимость в Риге. Также депутат в прошлом году совершил две покупки недвижимости — за 115 500 евро и 49 500 евро, а также задекларировал ипотечный кредит в размере 140 250 евро. На конец года его долговые обязательства составляли 137 848 евро.
На конец прошлого года у Шуваева не было накоплений в частных пенсионных фондах и страховании жизни.